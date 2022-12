L’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, accuse l’acteur de Tiger 3 de violence physique et de sodomie dans son message désormais supprimé

L’actrice née au Pakistan, Somy Ali, aurait eu une relation avec la superstar Salman Khan dans les années 90. Après un très bref passage dans des films en hindi, elle a finalement quitté l’Inde en 1999 et a ensuite créé son ONG, No More Tears, pour sauver les femmes de la violence domestique. Elle a de nouveau accusé Salman de l’avoir agressée physiquement dans son message désormais supprimé.

Partageant une vieille image d’une scène de film avec Salman, Somy a parlé de son émission interdite en Inde et également menacée de poursuites. Elle a utilisé des mots explicites tout en exprimant sa frustration et a accusé Salman de violence physique et de sodomie qui a duré de nombreuses années.

Somy a ensuite qualifié Salman de “porc chauvin masculin” et a également fait honte à tous les acteurs masculins et féminins qui soutiennent l’acteur de Tiger 3 en l’appelant également une batteuse. Elle s’est également moquée de la taille de Salman et a terminé sa déclaration en disant: “Il est temps d’aller à la guerre.” Elle a maintenant supprimé sa publication Instagram.

Plus tôt, Somy avait laissé entendre qu’elle exposerait une certaine personnalité puissante de Bollywood qui a abusé de son pouvoir et de sa position dans l’industrie pour exploiter plusieurs femmes. Bien qu’elle n’ait pris aucun nom, elle a tagué Aishwarya Rai Bachchan et a écrit : “Le Harvey Weinstein de Bollywood ! Vous serez exposé. Les femmes que vous avez abusées sortiront un jour et partageront leur vérité. Tout comme @aishwaryaraibachchan_arb.”

Somy a également révélé qu’elle a subi des violences domestiques à la maison et qu’il est important que le tabou contre la dénonciation de ces mauvaises pratiques soit brisé. Son ONG travaille à sauver des hommes, des femmes et des enfants de la violence domestique et travaille sans arrêt depuis 2007. Elle a travaillé dans des films tels que Anth (1994), Yaar Gaddar (1994), Andolan (1995) et Chupp ( 1997).