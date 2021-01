L’ex petite amie de Neil Jones était aujourd’hui pourchassée par des agents d’immigration après l’expiration de son visa pour rester au Royaume-Uni.

La danseuse Luisa Eusse, originaire de Colombie, est recherchée par le personnel du ministère de l’Intérieur après l’expiration d’un visa.

L’interprète – qui est également mannequin – est à l’origine venue au Royaume-Uni pour être avec son partenaire DJ Hannah Wants, 34 ans, de son vrai nom Hannah Smith.

Elle a été autorisée à entrer via un « visa de conjoint », mais celui-ci est devenu invalide après la séparation du couple.

Puis Luisa, 24 ans, a obtenu un visa d’étudiant pour rester au Royaume-Uni – aidée par l’ancien Strictly pro Neil.

Mais quand ils se sont séparés en décembre, elle vivait avec des amis, mais n’a pas informé le ministère de l’Intérieur où elle séjourne actuellement.

Cela signifiait que les agents d’immigration se rendaient chez une amie pour essayer de la retrouver, sans succès.

Luisa a marqué son emplacement comme Londres dans une publication Instagram il y a deux jours.

Des amis déclarent qu’elle a un visa d’étudiant – même s’il est généralement nécessaire de quitter le Royaume-Uni pour faire la demande.

On ne sait pas si elle a obtenu la permission de changer de visa sans quitter le pays.

Un ami a déclaré au Sun qu’ils avaient reçu la visite d’officiers tôt le matin, expliquant: « L’immigration voulait savoir où se trouve Luisa. Ils semblaient penser qu’elle était restée dans la maison d’un ami.

« Ils ont produit une lettre officielle, révélant le nom complet de Luisa, avant de rechercher des propriétés. Le personnel en uniforme consacrait beaucoup de temps et d’efforts pour la retrouver et semblait très impatient de la retrouver.

Luisa semblait suggérer qu’elle rentrait chez elle en Colombie dans un post Instagram avant Noël, partageant une photo de L’aéroport de London City, avec la remarque «Colombie ou whaaaaaaat ???».

Mais depuis lors, elle a publié un certain nombre de photos d’elle-même toujours à Londres.

En novembre jeIl a été rapporté que Neil avait aidé Luisa à rejoindre une université afin qu’elle puisse rester au Royaume-Uni avec un visa d’étudiant.

Il avait déjà été affirmé que la danseuse colombienne était venue au Royaume-Uni avec un « visa de fiancée » alors qu’elle sortait avec DJ Hannah Wants, 34 ans, de son vrai nom Hannah Smith.

On a dit que Neil « l’aidait à s’inscrire à un cours » après l’expiration du visa en août après la séparation de Luisa et Hannah en juillet – des semaines avant qu’elle et Neil annoncent leur histoire d’amour, selon The Sun.

Luisa a quitté la maison qu’elle partageait avec Neil à la mi-décembre avec des initiés révélant que la relation ‘était devenu compliqué et ils sont tous les deux à des endroits très différents de leur vie.

Ils ont ajouté que bien que le couple ait été « intermittent » au cours des dernières semaines, Neil était désespéré de « les recoller ».

Ils ont ajouté que Luisa est un «esprit libre» prêt à «vivre une vie de célibataire».

Une source a déclaré à MailOnline: « Neil est mortifié par son comportement et a dit à des amis qu’il était soulagé de lui avoir demandé de déménager quand il l’a fait.

« Ils n’ont jamais officiellement eu de conversation sur la séparation, Neil est un gars sympa et il voulait juste s’assurer qu’elle allait bien depuis qu’il lui avait demandé de déménager, car il se souciait d’elle et s’inquiétait de la façon dont elle prendrait soin d’elle-même.

«Mais il n’est pas idiot et ces dernières révélations n’ont servi qu’à confirmer qu’il a pris la bonne décision.

MailOnline a alors contacté le représentant de Neil pour lui faire part de ses commentaires.

Luisa et Neil ont confirmé leur histoire d’amour pour la première fois en août, et c’était la première relation publique du danseur depuis qu’il s’est séparé de sa femme et de la co-vedette de Strictly Katya en 2019.

Leur relation a été entachée de controverse, Neil révélant plus tard qu’ils vivaient séparés à la suite des affirmations que Luisa avait été infidèle.

Le chorégraphe – qui a demandé à Luisa d’emménager avec lui après seulement deux semaines de rendez-vous – a admis qu’il avait d’abord écarté les rumeurs, avant que le couple « tourne un coin » après une conversation franche.

Neil a dit Hello! magazine: ‘Si les gens ne sont pas honnêtes avec moi, je ne peux pas les accepter dans ma vie. Nous nous sommes assis et avons discuté et nous avons tous les deux été très honnêtes l’un envers l’autre et j’ai l’impression que nous avons franchi un cap.

«Mais je ne peux pas rester ici et dire que tout est parfait, même maintenant. Luisa est un esprit libre et aime la vie et ce n’est pas facile d’être aux yeux du public, mais elle admet qu’elle a commis des erreurs qui pourraient aussi avoir un impact sur ma vie.

« Ce n’était pas le moyen idéal de former une relation si rapidement … [but] J’adore être avec Luisa et nous voyons une vie ensemble. Notre relation est réelle et elle me rend heureuse. Elle met un sourire sur mon visage tous les jours.

On dit que la beauté tatouée Luisa a trompé l’étudiante Daniela Becerra.

Luisa aurait invité Daniela à retourner dans l’appartement de Neil où ils sont devenus intimes, avant de dire plus tard à son amant qu’elle était « mariée ».

Après avoir découvert que Luisa n’était pas célibataire, l’étudiante en arts de la performance Daniela aurait été choquée et voulait partir, quittant la propriété vers 6 heures du matin.