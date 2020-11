L’ex-petite amie de Maradona interdit de rejoindre la famille de la légende au réveil de l’État

L’ex-petite amie de Diego Maradona a été refusée sans cérémonie d’entrer dans le manoir présidentiel jeudi avant l’aube sous les ordres de l’ancienne épouse de la légende du football argentin.

Rocio Oliva est arrivée à la Casa Rosada à 4 h 40 du matin dans l’espoir de dire adieu à Maradona, dont le cercueil est en état, et a été immédiatement informée par un agent de sécurité derrière la porte qu’elle n’était pas autorisée à entrer sur le terrain.

Les appels d’Oliva aux larmes aux yeux pour être autorisé à entrer n’ont pas été entendus et elle a été chargée de revenir à 7 heures du matin et d’attendre en ligne avec des dizaines de milliers de fans qui avaient attendu la nuit pour rendre leurs derniers respects.

«Je ne peux pas venir à sept heures du matin. C’est fou, c’est fou », a déclaré Oliva à la télévision en direct. ‘Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas venir. Il veut que je revienne à sept heures du matin avec tout le monde.

Oliva et Maradona sont sortis ensemble pendant six ans et demi avant de mettre fin à leur relation en 2018.

Rocio Oliva (photo), qui a fréquenté Diego Maradona pendant six ans et demi, a été interdite par l’ex-épouse de la légende du football Claudia Villafañe lorsqu’elle a tenté d’entrer dans le palais présidentiel à 4 h 40, heure locale, à Buenos Aires, en Argentine.

Rocio Oliva et Diego Maradona ont assisté au tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 au palais du Kremlin à Moscou le 01 décembre 2017

La légende du football argentin Diego Armando Maradona avec son ex-épouse Claudia Villafañe (à gauche) et ses filles Dalma (deuxième à gauche) et Giannina (à droite)

Oliva a déclaré au réseau argentin Todos Noticias qu’elle ne pouvait pas expliquer le raisonnement derrière la décision de Claudia Villafañe de lui interdire d’entrer dans le manoir présidentiel par une entrée qui avait été aménagée pour les proches et les amis proches de Maradona.

«J’étais le dernier partenaire de Diego. J’étais la femme que Diego avait demandé à voir. Je veux dire, personne ne comprend ça, dit Oliva en repoussant ses larmes. «Ils ne pensent pas à Diego pendant une minute. Il est mort et il n’y a que des blessures. Ça fait mal.’

Les visites ouvertes ont commencé à 6 h 15, heure locale, après quelques heures d’intimité pour la famille et les amis proches.

Les premiers à dire adieu étaient ses filles et les membres de sa famille proche. Villafañe est venu avec les filles de Maradona, Dalma et Gianinna. Plus tard vint Verónica Ojeda, également son ex-femme, avec leur fils Dieguito Fernando.

Les fans de football en deuil se sont affrontés avec la police plus tard dans la matinée, ils ont fait la queue pour rendre hommage à Maradona en tant qu’avocat de la légende argentine accusant les médecins d’“ idiotie criminelle ” pour sa mort.

Des échauffourées ont éclaté alors que les fans se bousculaient pour entrer et voir le cercueil, qui était recouvert d’un drapeau argentin et du maillot numéro 10 de Maradona après son arrivée dans une ambulance tôt ce matin.

Une longue file de personnes en deuil passait devant le corps de Maradona, applaudissant, pompant les poings et lançant des fleurs, des drapeaux et des maillots de football au pied du cercueil, le premier des trois premiers jours de deuil national en Argentine.

Sous les ordres du ministère de l’Intérieur, les fans ont été empêchés de faire la queue à 13h36. La famille a mentionné précédemment que la visite se terminerait à 16 heures. Le visionnement public a été prolongé jusqu’à 19 heures avant que le cercueil de Maradona ne soit déplacé dans un endroit sûr à l’intérieur de la Casa Rosada après que des personnes en deuil se soient précipitées à l’entrée et se soient confrontées à des flics en tenue anti-émeute.

Rosa Oliva n’a pas été autorisée à entrer dans le palais présidentiel de Buenos Aires, en Argentine, pour rendre hommage aux membres de la famille et aux amis de Diego Maradona qui ont été autorisés à entrer tôt avant que le public ne soit autorisé à entrer. Oliva est sortie avec Maradona pendant six ans et demi

Rocio Oliva et Diego Maradona ont assisté à la huitième de finale de la Coupe du monde Russie 2018 entre la France et l’Argentine. Oliva a déclaré au réseau argentin Todo Noticias que Maradona ne se portait pas bien lorsqu’elle l’a vu pour la dernière fois le 30 octobre, cinq jours avant qu’il ne subisse une intervention chirurgicale pour retirer un caillot de sang du cerveau.

Diego Maradona et Rocio Oliva étaient ensemble pendant six ans et demi avant de mettre fin à la relation en 2018

Oliva, animatrice de l’émission Polémica en el bar de America TV [Controversy at the bar], a promis mercredi soir d’assister à la veillée après la mort de la légende du football plus tôt dans la journée d’une crise cardiaque dans son sommeil.

Oliva a déclaré qu’elle avait vu pour la dernière fois Maradona, 60 ans, le 30 octobre et affirmait qu’il n’était pas dans les meilleures conditions.

«Quand je l’ai vu, je ne l’ai pas bien vu et je me suis rendu disponible. Il n’avait pas besoin d’être à la maison, il devait être hospitalisé », a-t-elle déclaré.

Les dernières heures de la vie de l’ancienne star de Naples et de Barcelone se sont déroulées dans les médias argentins mercredi soir alors qu’une autopsie devrait montrer qu’il était décédé d’une grave crise cardiaque.

Les ambulanciers paramédicaux ont tenté sans succès de le faire revivre après leur arrivée à la maison louée dans le quartier résidentiel fermé de San Andres au nord de Buenos Aires, il avait déménagé le 11 novembre après avoir quitté l’hôpital après son opération du 4 novembre pour enlever un caillot de sang sur le cerveau.

L’avocat Matias Morla a affirmé jeudi que Maradona était resté 12 heures sans aide à un moment donné avant sa mort mercredi, qui est survenue deux semaines après avoir subi une opération au cerveau pour enlever un caillot sanguin.

«Il est inexplicable que pendant 12 heures, mon ami n’ait eu aucune attention ni aucun contrôle de la part du personnel dédié à ces fins», a-t-il déclaré.

Morla a également affirmé que c’était une “ idiotie criminelle ” qu’une ambulance avait mis 30 minutes pour arriver et a juré que les circonstances entourant la mort de Maradona seraient “ étudiées jusqu’à la fin ”.