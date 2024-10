L’ex-petite amie de Liam Payne révèle le dernier message qu’il lui a envoyé quelques semaines avant sa mort

L’ex-petite amie de Liam Payne, Danielle Peazer – qui est sortie avec le chanteur de temps en temps de 2010 à 2013 – a partagé son chagrin suite à sa mort.

Le danseur professionnel est allé sur Instagram dimanche pour publier une lettre sincère à Payne, qui révélait le dernier message qu’il lui avait envoyé des semaines avant sa mort subite à l’âge de 31 ans.

« Recevoir un message de votre part il y a quelques semaines exprimant votre bonheur pour l’amour que j’ai trouvé avec Sonny et Mia est quelque chose que je chérirai pour toujours », a écrit Peazer en partie.

Elle est mariée au DJ de radio Sonny Jay. Ils ont accueilli une fille nommée Mia en mai.

Peazer et Payne se sont rencontrés pendant leur passage sur « The X Factor » en 2010 et sont sortis ensemble pendant plusieurs années jusqu’en 2013, date à laquelle leur relation s’est effondrée.

Ailleurs dans son sombre message, Peazer a exprimé sa gratitude à Payne pour les leçons qu’il lui a transmises au cours de leurs années d’amitié.

« Merci de m’avoir appris l’importance de fixer des limites et le fait que je dois toujours protéger mon cœur », a-t-elle écrit.

Au début du message de Peazer, elle a également exhorté les fans à reconnaître que Payne était plus qu’une personnalité publique et un musicien.

« Même si nous prenons tous le temps de naviguer dans un monde sans Liam, il est important de se rappeler que s’il a été adoré par des millions de personnes en tant que musicien de renommée mondiale au cours de la dernière décennie, il a également été le fils et le frère de quelqu’un pendant plus de 30 ans, un amie de tant de personnes et plus récemment oncle », a-t-elle écrit.

« Son rôle le plus important et ce dont il était le plus fier parmi tous ses succès monumentaux était d’être père. L’idée qu’un enfant grandisse sans l’un de ses parents est déchirante et injuste.»

Le chanteur de « Teardrops » a accueilli son fils, Bear, aujourd’hui âgé de 7 ans, avec son ex-petite amie Cheryl Cole. Peazer a ensuite présenté ses condoléances au fils, à la famille et aux proches de Payne.

Peazer a admis que la mort de Payne « ne semble toujours pas réelle » et qu’elle « espérait et priait pour que ce jour n’arrive jamais ».

Payne – devenu célèbre au début des années 2010 avec One Direction – est tombé du balcon du troisième étage de sa chambre d’hôtel au CasaSur Palermo Hotel à Buenos Aires, en Argentine.

La police locale a révélé que la chute de Payne avait entraîné des « blessures extrêmement graves » et qu’il était décédé des suites de multiples traumatismes ayant entraîné des hémorragies internes et externes.

La police aurait déclaré qu’il était sous l’influence de drogues hallucinogènes au moment de son décès.

Quelques heures seulement avant sa mort, le chanteur de « Strip That Down » a partagé sur Snapchat des photos et des vidéos de son voyage en Argentine avec sa petite amie, Kate Cassidy.

L’influenceuse – qui a réagi à la mort de son petit ami sur Instagram vendredi – a été liée pour la première fois à Payne en octobre 2022.