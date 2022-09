L’ex-petite amie de Leonardo DiCaprio dénonce les “titres et commentaires âgistes” après sa rupture avec Camila Morrone

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ex-petite amie de Leonardo DiCaprio, Kristen Zang, qui est sortie avec l’acteur pendant quatre ans dans les années 90, a critiqué les médias et les critiques en ligne pour avoir tiré des conclusions sur la raison de sa récente séparation d’avec Camila Morrone.

L’ancienne mannequin et actrice de 48 ans a écrit un essai pour le magazine People, dans lequel elle a appelé les détracteurs pour avoir spéculé que l’acteur oscarisé de 47 ans, connu pour fréquenter des femmes beaucoup plus jeunes, avait mis fin à sa relation avec Morrone. parce qu’elle a eu 25 ans.

“Quand j’ai lu les gros titres et les commentaires en ligne avec son ex-petite amie la plus récente qualifiée d’ayant “vieilli” ou d’être “trop ​​vieille pour Leo à 25 ans”, puh-lease (insérer un roulement d’yeux dramatique)”, a écrit Zang.

Elle a poursuivi : “Je pense que nous pouvons et devons faire mieux. Quel genre de message cela envoie-t-il aux jeunes ?”

Zang a rappelé qu’elle et DiCaprio avaient commencé à sortir ensemble quand ils avaient tous les deux 21 ans et travaillaient à Hollywood, notant qu’il était un “petit ami très gentil et attentionné”.

Elle a ajouté : “Nous avons aussi eu des moments difficiles comme tous les couples, et nous nous sommes séparés un peu en 1997, puis nous nous sommes remis ensemble.

“Puis, environ 4 mois après mon 25e anniversaire (ha, je sais ce que vous pensez), c’était fini pour de bon.”

Cependant, Zang a expliqué qu’elle avait initié la rupture. “C’est un choix que j’ai fait”, a-t-elle écrit.

“Je ne sais pas comment l’expliquer exactement, je me sentais juste comme si j’étais prêt pour que notre relation se termine. C’était comme si j’avais dépassé cette version de moi-même, la lycéenne d’Hollywood. Je voulais savoir qui j’étais et ce que je voulais.”

Zang a poursuivi en disant qu’il y avait d’autres raisons potentielles pour lesquelles DiCaprio et Morrone avaient décidé de se séparer.

“Qui sait ce qui s’est passé”, a écrit le propriétaire de l’entreprise d’aliments pour chiens. “Peut-être qu’elle tenait vraiment à lui mais qu’elle était juste prête pour le prochain chapitre, peut-être que c’est temporaire, ou peut-être que ce n’est pas notre affaire, mais pouvons-nous arrêter avec les titres et les commentaires vieillissants ? Mais gardons les mèmes drôles à venir, ils sont stellaires . Vraiment.”

Zang a conclu son essai en partageant qu’elle avait rencontré “l’amour de sa vie” à 38 ans et l’avait épousé à 40 ans. Elle a ajouté qu’elle vit maintenant dans la campagne de l’Oregon avec mon “mari sexy, Shea, qui est un constructeur et qui arrive aussi à être plus jeune que moi (la blague est sur toi, Leo).”