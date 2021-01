La romance de Joey Essex avec la beauté brésilienne Brenda Santos a peut-être pris fin il y a des mois, mais le modèle de bikini n’a que des éloges pour la star de télé-réalité – jaillissant de ses talents de créateur d’amour et de la taille de son intelligence.

La beauté de 21 ans était liée de manière romantique à Joey, 30 ans, entre mai et octobre de l’année dernière – et la romance éphémère a clairement laissé une grande impression sur le jeune mannequin.

Brenda affirme que Joey cache des renseignements secrets – après que la star de TOWIE se soit fait un nom grâce à des commentaires insensés qu’il a faits sur des émissions de télé-réalité, comme affirmer qu’il ne peut pas dire l’heure ou affirmer que les carrés ont six côtés.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «Joey est très intelligent. Il fait semblant d’être idiot, c’est son travail.

«Quand vous lui parlez et que vous apprenez à le connaître, il est très intelligent. Il est également très soucieux des affaires. C’est l’une des choses que j’aimais chez lui.

En réfléchissant à sa courte romance avec Joey, Brenda a également jailli de ses compétences en amour – qui sont encore plus impressionnantes que ses compétences en conversation, selon son récit.

Elle a jailli: «Nous aurions des relations sexuelles tous les jours. Parfois, nous le faisions plusieurs fois par jour, selon l’humeur.

«Il était généreux et généreux au lit. Joey a dit qu’il aimait mon corps, en particulier mon «fessier» comme vous dites au Brésil.

«C’était intense et mémorable. C’est une personne très passionnée, comme moi.

On pense que Joey et Brenda se sont plongés dans les profondeurs de leur romance – se couplant lors du premier verrouillage de Covid au Royaume-Uni au début de 2020.

Le couple a éclaboussé des clichés aimés d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux, mais la romance s’est refroidie comme les saisons et à l’automne, tout était fini – avec Joey effaçant toute trace de Brenda de son compte Instagram en octobre.

«Il l’a même emmenée pour une escapade romantique à Ibiza. Ils ont formé un couple charmant et elle était la principale attraction de sa fête de 30 ans en juillet, où elle a rencontré tous ses amis et sa famille.

«Mais passer autant de temps ensemble a fait des ravages et ils ont tous deux admis qu’ils avaient besoin d’espace.»

On a dit que le couple n’avait «pas de mauvais sentiments» l’un envers l’autre – une réponse classique à une scission de célébrités qui, dans ce cas, peut être exacte, comme le démontrent les éloges continus de Brenda pour le garçon d’Essex trois mois après leur rupture.