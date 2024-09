L’ex-petite amie de Hugh Hefner, Kendra Wilkinson, décrit ce qu’elle a vu lors des fameuses fêtes de Diddy

L’ancienne playmate de Playboy, Kendra Wilkinson, a parlé des fêtes auxquelles elle a assisté, organisées par Sean « Diddy » Combs.

Le rappeur et producteur de disques Sean « Diddy » Combs a été arrêté le 16 septembre et accusé de racket et de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition.

Depuis l’arrestation du rappeur de 54 ans – la libération sous caution lui ayant été refusée à deux reprises – des clips ont refait surface en ligne montrant Combs et des personnes qui ont interagi avec lui parlant de ses fameuses fêtes.

Diddy a été accusé de racket et de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition (MEGA/GC Images via Getty)

Combs a été arrêté environ six mois après que ses domiciles ont été perquisitionnés par les autorités.

L’acte d’accusation accuse le rappeur d’avoir organisé des fêtes – surnommées « Freak Offs » – où il aurait forcé des victimes de trafic sexuel à se livrer à des actes sexuels en groupe, « distribuant » des[ing] « une variété de substances contrôlées aux victimes, en partie pour les garder obéissantes et conformes ».

L’acte d’accusation continue : « Après les Freak Offs, Combs et les victimes recevaient généralement des liquides par voie intraveineuse pour récupérer de l’effort physique et de la consommation de drogues. »

Le procureur américain Damian Williams a déclaré que les « chambres d’hôtel » étaient « réservées » et « remplies » de « fournitures, notamment de médicaments, d’huile pour bébé, de lubrifiant personnel, de draps supplémentaires et d’éclairage », comme indiqué dans le communiqué. cité par Courrier en ligne.

Des objets, dont 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, ont été retrouvés au domicile de Combs.

Et l’ancienne playmate de Playboy, Kendra Wilkinson, a depuis déclaré avoir assisté à « une ou deux » fêtes avec Combs là-bas.

Kenda Wilkinson est une ancienne playmate de Playboy (Getty Images/ Denise Truscello/WireImage)

Wilkinson n’avait que 18 ans lorsqu’elle est arrivée au manoir Playboy, y a emménagé et est sortie avec Hugh Hefner, de 60 ans son aîné.

Dans une interview avec l’animatrice de KIIS FM, Jackie « O » Henderson, on a demandé à Wilkinson s’il « allait aux fêtes de P Diddy à l’époque ».

Elle a répondu: »Je me souviens d’en avoir juste pris un ou deux, mais encore une fois, j’ai passé de bons moments dans ma jeunesse.

« Je n’ai rien vu de vraiment mal. Je n’ai jamais rien vu de vraiment mal se produire autour de moi. Le sexe, c’est du sexe, à mon avis. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait vu quelque chose d’anormal par rapport à une « fête hollywoodienne » typique, Wilkinson a répondu : « Regardez, vous allez au Manoir Playboy. Vous savez, il y a des filles seins nus dans la grotte. Ne le savons-nous pas déjà ? […] [The Mansion] était assez méchant. Vous savez, il y avait des crottes de chien partout et Hef [Hefner] il passait en titubant et le ramassait à mains nues.

Wilkinson a déjà parlé de la façon dont Playboy a « vraiment gâché » [her] toute la vie ».

Elle a finalement décidé de revenir sur ses expériences avec Diddy : « Je ne dis pas qu’il ne s’est rien passé de mal. Je dis juste que, vous savez, rien de mal ne m’est jamais arrivé. »