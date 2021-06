Washington: Après David Schwimmer et Jennifer Aniston, lors de l’émission spéciale « Friends: The Reunion » récemment diffusée, ils ont parlé du béguin l’un pour l’autre lors du tournage de la sitcom à l’origine, l’ex-petite amie de l’acteur, Natalie Imbruglia, a pesé pour savoir s’il y avait un chevauchement.

Selon le magazine américain, Imbruglia, lors d’une apparition sur ‘Kyle and Jackie O Show’ de KIIS FM, a déclaré : « Je le pensais aussi », après que les animateurs aient suggéré qu’il y avait un « croisement » entre son béguin pour Aniston et sa relation avec le chanteur.

L’auteur-compositeur, qui ne se souvenait pas exactement quand à la fin des années 90 elle était sortie avec Schwimmer, a réfléchi à la visite de son ex-petit ami sur le plateau à l’époque. Imbruglia a expliqué: « Je me souviens avoir été sur le plateau et je me souviens que tout le monde était adorable et vraiment, vraiment gentil. Je ne faisais pas attention à savoir s’ils se regardaient par dessus mon épaule. Je ne sais pas si Cela se passait. Je suis d’accord avec tout ce qui s’est passé à l’époque. C’était il y a longtemps. « La marche dans le passé d’Imbruglia est survenue après que Schwimmer et Aniston ont récemment révélé lors de l’émission spéciale « Friends: Reunion » qu’ils avaient tous deux le béguin pour pendant la saison 1 de la série à succès. »

La première saison, j’ai eu le béguin pour Jen », a partagé l’alun de « American Crime Story » lors de la réunion spéciale des amis sur HBO Max en mai. Aniston a convenu que le béguin était « réciproque », mais les costars ont précisé que rien ne s’était jamais passé entre eux.

Schwimmer a ajouté que le timing n’a tout simplement pas fonctionné pour les deux. Selon le magazine américain, alors qu’Aniston et Schwimmer n’ont jamais agi sur leurs béguins, la chimie entre eux était claire pour tout le monde sur le plateau.