L’ex-petite amie en deuil de Daunte Wright a créé une liste de souhaits Amazon pour leur fils, avec des partisans faisant don de jouets coûteux, d’argent, de couches, de vêtements et d’épicerie, The Sun peut révéler en exclusivité.

Wright, 20 ans, a été tué par balle par le policier vétéran Kimberly Potter à Brooklyn Center, Minnesota, dimanche, provoquant des jours de troubles alors que les manifestants incendiaient le QG de la police.

Wright a partagé un fils de deux ans avec son ex Chyna Whitaker qui s’est prononcée depuis sa mort Crédit: Facebook

Des flics vus dans des séquences vidéo arrêtant Wright avant sa mort le week-end Crédits: Kare11

Chyna Whitaker, qui est la mère de Daunte Jr, âgée de deux ans, est soutenue par des amis et des inconnus, qui se sont rassemblés autour de la famille après la mort de son ex.

Elle a confirmé qu’elle s’était séparée de Wright et qu’elle n’était pas la fille dans la voiture avec lui quand il a été arrêté par Potter, qui aurait attrapé son arme de poing au lieu d’un Taser et tiré des coups de feu mortels.

Mardi, le chef de la police de Potter et du Brooklyn Center, Tim Gannon, a démissionné de ses fonctions.

Wright a été arrêté le dimanche 11 avril, lorsque les agents ont été alertés que son véhicule avait des étiquettes de plaque d’immatriculation expirées.

Chyna Whitaker a mis en place une liste de souhaits Amazon pour les jouets à donner à leur fils Crédit: Amazon

Wright a été arrêté par des flics pour avoir des étiquettes de plaque d’immatriculation expirées et un mandat d’arrêt a été lancé pour son arrestation Crédit: Facebook

À l’époque, un mandat d’arrêt aurait été lancé contre lui après avoir été accusé de vol aggravé.

Il aurait étouffé une femme et menacé de lui tirer dessus si elle ne lui remettait pas 820 $ de loyer qu’elle avait fourré dans son soutien-gorge.

Son ex Whitaker a parlé de la mort tragique de Wright, déclarant lors d’une conférence de presse qu’elle avait le sentiment que la police «lui avait volé le père de mon fils».

Dans un message Facebook vu par The Sun, elle a également écrit: « Désolé pour le malentendu, mais moi et Daunte n’étions pas dans une relation juste pour clarifier que nous étions coparentaux et je ne suis pas non plus la fille qui était dans le voiture avec lui.

Chyna Whitaker, l’ex de Daunte, a reçu des dons en espèces, des couches et des jouets pour leur fils Crédit: Facebook

Une organisation de santé du Minnesota dirige la collecte de fonds pour la famille Crédit: Instagram

Elle a ajouté: « Merci beaucoup pour tout le monde qui a déposé des choses pour mon fils, il vous apprécie vraiment aussi. »

« A tout le monde qui m’envoie des dons et de l’argent, je veux juste dire que je vous apprécie tellement que l’amour et le soutien sont tout. »

Chyna a également republié une photo de graffitis qui disait: « Vous avez volé plus que nous ne pourrions jamais piller. »

Holistic Heaux, une organisation de santé basée au Minnesota, a partagé la liste de souhaits de Chyna, les détails de cashapp, Venmo et Paypal, alors qu’ils appelaient à l’aide du public.

La liste de souhaits, vue par The Sun, comprend une voiture électrique Mercedes Benz d’une valeur de 169,99 $, des baskets montantes à enfiler à 29,98 $ et un lit de tente pour tout-petits Disney Mickey Mouse pour 74,99 $.

Des montagnes de couches, de lingettes, de jouets et de vêtements ont été envoyées à la famille Crédit: Instagram / holisticheaux

La mère désemparée de 20 ans a été vue en train de parler à la presse après sa mort Crédits: Getty

L’organisation a également déposé des aliments frais et des produits essentiels pour Chyna et son fils Crédit: Instagram / holisticheaux

Le récit a également partagé des photos de piles de jouets, de couches, de lingettes humides et d’une épicerie pleine qui a été envoyée à la mère désemparée de Chyna et Daunte, Katie Wright.

Le soleil a contacté Hollistic Health et Chyna Whitaker pour obtenir leurs commentaires.

L’organisation de santé, qui comptait initialement quelques milliers de followers, compte désormais plus de 22000 supporters sur Instagram.

Leur motivation pour la famille intervient alors que plus de 562000 dollars ont été collectés sur un compte Go Fund Me créé par la tante de Daunte, Kelly Bryant, qui servira aux frais funéraires.

La vétéran Kimberly Potter a depuis démissionné de son poste après la mort de Wright Crédit: Bruce Bisping / Star Tribune via Getty Images

Des images graphiques de la caméra corporelle montrent Daunte quelques instants avant qu’il ne soit abattu par l’officier Crédit: CNN

Une déclaration sur la page se lit comme suit: « Le 11 avril, notre fils de 20 ans, Daunte Wright Sr., a été mortellement abattu par un policier du Brooklyn Center lors d’un contrôle routier de routine. Notre famille est désemparée alors que nous luttons pour comprendre pourquoi notre bien-aimé nous a été enlevé d’une manière aussi insensée.

«Tous les fonds recueillis via ce site serviront à couvrir les frais funéraires et d’inhumation, la santé mentale et le conseil en deuil, à fournir un soutien au fils de Daunte, Daunte Wright, Jr., et à aider la famille Wright dans la lutte pour la justice.

« 100% des fonds récoltés sur ce site iront à la famille Wright. AUCUNE PARTIE DE CES FONDS NE SERA UTILISÉE VERS DES FRAIS JURIDIQUES. Le chemin vers la justice est très long et la famille Wright ne laissera pas oublier ce qui est arrivé à Daunte . Le ou les officiers qui se sont suicidés doivent être tenus responsables. «

Potter, 48 ans, vétéran de 26 ans du service de police du Brooklyn Center, a déclaré qu’elle avait par erreur saisi son arme au lieu de son taser.

Dans les images de la caméra corporelle, on peut entendre l’officier dire: «Putain, je lui ai tiré dessus» après que son arme eut tiré.