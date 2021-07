L’ex-petite amie de Danny Bibby de Love Island s’envole pour Majorque en même temps – suscitant la spéculation qu’ils sont toujours ensemble

L’ex-petite amie de Danny Bibby de LOVE Island s’est envolée pour Majorque en même temps que lui.

La superbe Nicole Jade est sortie avec l’insulaire tatoué pendant un an et demi avant de se séparer il y a cinq mois.

Mais le couple a suscité des spéculations selon lesquelles ils sont toujours ensemble par son arrivée en Espagne en même temps.

Nicole – qui est mannequin – a laissé entendre qu’elle suivait son voyage lorsqu’elle a récemment partagé un cliché en bikini et a écrit : « Je vais vous regarder «

À côté d’une autre photo de bikini de ses vacances, elle a écrit: « Je ne chasse pas, j’attire. »

Et puis hier soir, alors que les téléspectateurs regardaient Danny se déplacer dans l’émission, elle a sous-titré un cliché: « Irremplaçable «

La mère de Danny, Sue, est clairement toujours très proche d’elle car elle commente régulièrement ses photos en lui disant à quel point elle est belle et Nicole répond souvent en disant qu’elle l’aime.

Le lien étroit a conduit les téléspectateurs à se demander s’ils étaient toujours ensemble.

Une personne a écrit : « Danny fait semblant d’aimer toutes ces filles comme si sa copine n’était pas venue avec lui en vacances il y a 2 jours… #LoveIsland«

Un autre a ajouté : « Ce Danny deffo a passé un accord avec son « ex petite-amie ». La merde continue de s’accumuler. Il n’est là que pour l’argent. #LoveIsland #LoveIslandUK. «

Tandis qu’un autre a fait remarquer : « Danny est un raciste et a une petite amie qui s’est envolée pour Majorque. #LoveIsland. «

Dans l’émission d’hier soir, Danny a discuté de sa récente rupture et a déclaré que la relation était basée sur l’apparence et que ce n’est que plus tard qu’ils ont réalisé qu’ils ne s’entendaient pas très bien.

Les fans de l’émission étaient déjà préoccupés par les intentions de Danny après que la personne qui s’occupait de son compte de réseau social ait partagé un message qui disait: « Allez mon garçon, ramenez cet argent à la maison ».

Mais après que les fans aient capté le message, il a été rapidement supprimé de sa page de médias sociaux.

Cela survient après que Danny a été contraint de s’excuser après s’être mêlé à une course avant même d’entrer dans la villa.

Le plombier de 25 ans avait utilisé le n-mot dans une publication historique sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration hier soir, il a déclaré: «Je voudrais prendre le temps de m’excuser auprès de quiconque aurait pu s’offusquer de ma remarque inappropriée. Je n’ai jamais voulu dire quoi que ce soit de malveillant par ce commentaire.

«Je ne suis pas une personne raciste et c’est un langage inacceptable et ignorant. Je ne voulais pas offenser et j’ai l’impression d’avoir vraiment appris de mes erreurs et de ne plus jamais utiliser ce mot. Je suis une personne gentille et aimante et j’espère que vous pourrez le voir dans la série.

Les fans avaient demandé que Danny soit retiré de la villa depuis qu’il avait repéré l’insulte offensante dans un commentaire qu’il avait fait sur Instagram en 2019.

The Sun Online a contacté Love Island pour commentaires.

Danny s’est installé dans la vie de la villa[/caption]

