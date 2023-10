L’ex-petite amie de Bankman-Fried décrit en détail comment il l’a conduite au crime

Le procès pour fraude de Sam Bankman-Fried est entré mercredi dans sa sixième journée avec de nouveaux témoignages de Caroline Ellison, son ex-petite amie et ancienne PDG du fonds spéculatif associé à l’effondrement de son échange de crypto-monnaie. Elle a témoigné que, lors du crash de la cryptomonnaie de l’année dernière, Bankman-Fried lui avait demandé de s’approprier illégalement l’argent des clients de FTX.

Lorsque le ralentissement a commencé en mai 2022, Ellison craignait que les murs ne tombent bientôt sur Alameda Research. De nombreux prêteurs des hedge funds avaient des prêts à terme ouvert, ce qui signifiait qu’ils pouvaient les rappeler – et demander leur remboursement – ​​à tout moment. Le crash a laissé Alameda dans le pétrin après l’évaporation de la valeur de ses actifs cryptographiques. Les deux hommes s’étaient séparés début 2022. Ellison a déclaré qu’elle évitait les environnements sociaux et les conversations en tête-à-tête avec lui lorsque l’accident a commencé.

Les prêteurs ont commencé à rappeler leurs prêts en juin. Alameda était obligée de les rembourser immédiatement. Il manquait des milliards de dollars, a déclaré Ellison.

Ellison a déclaré qu’elle et Bankman-Fried avaient eu une conversation en personne dans le bureau de leur appartement au sujet de l’état précaire d’Alameda en août 2022. Il lui a dit qu’Alameda aurait dû couvrir ses positions financières plus tôt dans l’année et dans une plus grande mesure. Il lui parlait « fort et fort », et lorsqu’elle s’est mise à pleurer, elle a eu du mal à poursuivre la conversation, a-t-elle déclaré.

« Sam a commencé à dire… c’était une grosse erreur, et que c’était de ma faute, et que j’étais en grande partie responsable de la situation financière dans laquelle se trouvait Alameda », a déclaré Ellison. Elle a ajouté qu’elle aurait aimé gérer Alameda différemment.

« Afin de rembourser tous nos prêts, nous devrons utiliser l’argent de notre ligne de crédit FTX… qui proviendrait des fonds des clients », a-t-elle déclaré. Elle a répété à plusieurs reprises que Bankman-Fried avait mis en place un système pour transférer les fonds des clients FTX vers Alameda afin de couvrir les dépenses de prêt et de réaliser des investissements, le tout sans en informer les clients FTX, dans son témoignage de la veille.

L’accusation a demandé à Ellison ce qu’elle pensait de l’utilisation de l’argent des clients.

« Je pensais que c’était mal », a déclaré Ellison.

« Qui a décidé d’utiliser les fonds des clients FTX pour rembourser les prêteurs ? » a demandé l’avocat.

« C’était la décision de Sam », a déclaré Ellison.

Bankman-Fried savait qu’Alameda n’avait pas l’argent nécessaire pour rembourser ces prêteurs, a témoigné Ellison mercredi. Il lui a dit d’utiliser l’argent de FTX, a-t-elle déclaré.

« Il a continué à me demander de rembourser les prêts », a répondu Ellison. Répondant à une autre question peu de temps après, elle a déclaré : « J’ai compris qu’il me disait d’emprunter de l’argent sur notre ligne de crédit FTX… J’ai compris qu’il me disait d’utiliser les fonds des clients FTX pour rembourser nos prêts.

La procureure fédérale Danielle Sassoon a également interrogé Ellison sur la philosophie de Bankman-Fried en matière de règles. Selon Ellison, « il a dit qu’il était un utilitariste et il croyait que les façons dont les gens essayaient de justifier des règles comme « ne mentez pas », « ne volez pas » dans le cadre de l’utilitarisme ne fonctionnaient pas.

Ce point de vue a commencé à affecter le sien, a-t-elle déclaré.

Procès Sam Bankman-Fried : de quoi est-il accusé et risque-t-il une peine de prison ? En savoir plus

« Cela m’a rendu plus disposé à faire des choses comme mentir et voler au fil du temps », a déclaré Ellison. Lorsqu’elle a commencé à travailler chez Alameda, elle n’y aurait pas cru si les gens lui avaient dit qu’elle mentirait sur les bilans et volerait les clients, a-t-elle témoigné.

À un moment donné, Ellison a également déclaré qu’elle n’avait pas mis tout dans les documents Google que l’entreprise utilisait normalement pour communiquer : « Sam nous a toujours demandé de faire attention à mettre des choses par écrit et de ne pas mettre par écrit des choses qui pourraient nous causer des ennuis. , » dit-elle.

Le jury a vu une liste de choses à faire qu’Ellison s’était faite elle-même. La liste indiquait que la priorité n°1 était la couverture.

Sur un autre document Google réalisé par Ellison, l’en-tête était « Des choses qui font flipper Sam ». Le premier élément était la couverture. La seconde était « mauvaises relations publiques dans les 6 prochains mois ».

Elle a préparé divers documents montrant les finances d’Alameda. Au moment où les prêts étaient rappelés, alors qu’Alameda recevait une injection de liquidités de FTX, le fonds spéculatif devait à FTX environ 10 milliards de dollars. Sassoon a interrogé Ellison sur son état mental à la perspective de rembourser ses prêts avec de l’argent qu’elle n’avait pas.

« J’étais dans un état d’effroi constant. À ce stade, je savais que nous devions retirer l’argent de notre ligne de crédit FTX », a déclaré Ellison. « Chaque jour, je m’inquiétais de la possibilité de retraits de clients de FTX et de la possibilité que cela sorte. »

Ellison a témoigné mardi qu’elle était mêlée à des activités criminelles alors qu’elle était à la tête d’Alameda. Bankman-Fried fait face à sept chefs d’accusation pour fraude et complot pour avoir prétendument trompé ses clients sur un montant de 10 milliards de dollars. Il a plaidé non coupable.

« Pendant que vous travailliez à Alameda, avez-vous commis des crimes ? Sassoon a demandé mardi.

« Oui, nous l’avons fait », a-t-elle déclaré. « [Bankman-Fried] m’a ordonné de commettre ces crimes.

Ellison et Bankman-Fried se sont retrouvés dans une relation amoureuse qui a duré des années. Elle a déclaré qu’en 2018, elle et le fondateur de FTX « avaient commencé à dormir ensemble de temps en temps ». Puis, dit-elle, « à l’été 2020, nous avons finalement commencé une relation amoureuse ». Ils se sont séparés à l’été 2021 et se sont remis ensemble cet automne. Ils se séparèrent à nouveau au printemps 2022.

« Pendant tout le temps que nous sortions ensemble, il était aussi mon patron au travail, ce qui a créé des situations délicates », a témoigné Ellison lorsqu’on l’a interrogé sur la dynamique. « Il y avait un thème général selon lequel je voulais en quelque sorte plus de notre relation… J’avais en quelque sorte l’impression qu’il était distant ou qu’il ne faisait pas attention à moi. »

Les deux hommes ont gardé leur relation secrète lors de leur premier tour, puis ont révélé qu’ils vivaient ensemble lors du second. Les deux résidaient dans un penthouse de 40 millions de dollars aux Bahamas avec d’autres dirigeants de FTX.

Ellison a plaidé coupable à des accusations de fraude électronique et de complot en décembre 2022 pour son rôle dans l’effondrement stupéfiant de FTX et d’Alameda.