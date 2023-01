L’ex-petit ami de Sushmita Sen, Rohman Shawl, réagit au teaser d’Aarya 3, l’actrice répond

L’ex-petit ami de Sushmita Sen, Rohman Shawl, est impressionné par l’actrice Aarya 3, et il a partagé sa réaction au teaser. Rohman a pris ses pensées sur Twitter et a laissé tomber une vidéo où il a capturé son expression tout en regardant le premier regard de l’émission à venir de Sen.

Dans la vidéo, Rohman avait l’air normal au début de la promo, mais dès que Sushmita apparaît en train de fumer un cigare à l’écran, Rohman a semblé étonnamment impressionné. Shawl a posté la vidéo avec le dédicace à Sushmita, et a dit, ‘tu y vas ma fille.’ Dans la légende, Rohman a écrit : « Yaaar ye toh banta tha (ça arrivait) !! Je sais que vous avez tous ressenti la même chose en le regardant (wink emoji). You go girl @sushmitasen47. Chakk de phatte (Allez, allons-y ).”

Voici la réaction de Rohman au message







Sushmita a remarqué le geste de Shawl, et elle a répondu à son message en disant : “Trop mignon (visage souriant avec de la sueur et des emojis au cœur rouge).” Rohman a répondu: “Trop chaud (emoji coeur rouge).” Les internautes ont trouvé leur conversation mignonne et ils ont réagi au message de Rohman. “Hahaha l’expression”, a écrit un internaute. Un autre internaute a ajouté : “Tu es un homme à la pensée positive. J’aime ton esprit.” L’acteur Karishma Lala Sharma a commenté: “Fireee”. L’un des fans a demandé à Sushmita: “Chal kya raha hai (emoji qui rit).” À quoi, Rohman a écrit: « Aarya ka shoot chal raha hain !! (Le tournage d’Aarya est en cours).”

LIS: Premier aperçu de la saison 3 d’Aarya: Sushmita Sen partage un aperçu de l’avatar de la reine des gangsters badass et commence à tourner pour la nouvelle saison

L’actrice de Bollywood Sushmita Sen estime qu’Aarya est devenue synonyme de son nom. La troisième saison de la série a commencé son tournage lundi et l’actrice ne peut pas être plus excitée. Parlant de la même chose, Sushmita a déclaré: “Aarya est synonyme de mon nom. J’ai vécu en tant qu’Aarya pendant deux saisons entières et l’amour reçu par le public m’a seulement encouragé à en faire plus. Marcher sur les plateaux de la saison 3 d’Aarya me rend me sentir chez moi et me donne un sentiment d’autonomie.” Réalisé par Ram Madhvani, Aarya 3 met également en vedette Namit Das, Manish Chaudhari, Sikandar Kher et Vinod Rawat dans les rôles principaux. La série sortira sur Disneyplus Hotstar.