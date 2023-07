L’ex-petit ami de Carlee Russell dégoûté par un canular d’enlèvement

Les retombées du plus grand scandale du cycle de nouvelles actuel se poursuivent…

L’ex-petit ami de Carlee Russell a publié des messages Instagram sincères et a plaidé pour l’aide et le soutien du public pendant les 48 heures où il a cru qu’elle avait été kidnappée. Maintenant, après avoir été dupé et humilié, Thomar Latrell Simmons exprime ses sentiments envers son ancien amant fourbe via un message posté sur sa page Instagram :

Les actions de Carlee ont créé de la peine, de la confusion et de la malhonnêteté. J’ai été mis au courant du faux récit après avoir pris la défense de mon ex Carlee Russell. Ma nature et celle de ma famille étaient de réagir avec amour et une véritable inquiétude. Nous sommes dégoûtés du résultat de toute cette situation. Je me sens exactement comme vous tous, pris de court par les actions de Carlee. Il y a toujours une enquête en cours, mais avec toutes les informations récentes et ses aveux, nous terminons maintenant cette situation. Merci à toute ma famille, mes amis et la nation pour leur soutien à travers cela. Je veux également envoyer mes prières et mes remerciements à Mme Angela Haley-Harris, son équipe et tous les bénévoles. Merci encore pour votre soutien indéfectible. La gravité de cette affaire n’a pas été négligée et je respecte profondément le véritable soutien partagé au cours de cette situation. Merci de continuer à nous garder dans vos prières. Avec amour, Thomar