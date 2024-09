L’ex-petit ami de Blac Chyna porte plainte pour violence conjugale

L’ex-petit-ami de Blac Chyna a intenté une action en justice pour violence domestique contre la personnalité de la télé-réalité, affirmant qu’elle l’avait agressé physiquement et verbalement au cours de leur relation de trois ans.

Taiyon « Twin » Hector a allégué dans un dossier déposé mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles que Blac Chyna – qui porte désormais son nom de naissance, Angela White – « boirait régulièrement de l’alcool et consommerait d’autres drogues, avec excès » et sous l’influence était « physiquement violent, verbalement menaçant et abusif ». Le couple est sorti de 2000 à 2023.

Les abus ont atteint leur apogée en 2021, selon des documents judiciaires examinés par le Times, lorsque l’ancien membre de la distribution de « L’incroyable famille Kardashian » aurait violemment tendu une embuscade à Hector pendant qu’il dormait. Il poursuit l’entrepreneur modèle pour agression civile, coups et blessures au civil, souffrance émotionnelle intentionnelle et négligente et responsabilité dans les locaux – et réclame plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

White n’a pas répondu immédiatement vendredi à la demande de commentaires du Times.

Dans son dossier, Hector a cité le témoignage précédent de l’ancienne fiancée de White, Rob Kardashian, et de sa célèbre famille, qui ont déclaré qu’elle « avait une propension à la violence verbale et à la violence physique extrême envers ses partenaires domestiques et les autres, principalement lorsqu’elle consomme de l’alcool ». Kardashian et White partagent une fille de 7 ans, Dream.

L’ancienne danseuse exotique, 36 ans, avait déjà fait l’objet d’allégations de violence conjugale de la part de Kardashian et a été arrêtée en 2016 pour un délit d’ivresse publique et une accusation criminelle de possession après un incident dans un aéroport du Texas. La perturbation est survenue après qu’un barman a refusé de servir à White la quantité d’alcool qu’elle souhaitait, Les temps signalé précédemment.

«Presque tout pouvait plonger l’accusée dans une colère violente à toute heure du jour ou de la nuit», même lorsqu’elle ne buvait pas, indique le dossier d’Hector. « Sans avertissement, au milieu d’une conversation ou lors de ses interactions de base avec le demandeur et d’autres personnes, le défendeur devenait furieux et commençait immédiatement à lancer de violents coups de poing, bousculades, gifles et coups de pied au demandeur. »

White aurait également menacé à plusieurs reprises de tuer son ex-petit-ami « dans son sommeil » – une remarque qui, selon Hector, a failli se concrétiser une nuit de 2021. L’attaque a commencé alors qu’Hector était « complètement endormi » dans leur maison commune à Woodland Hills, le le dépôt a dit. Les deux enfants de White se trouvaient également dans la maison au moment de l’incident, selon le procès.

Dans son « attaque la plus violente à ce jour », poursuit le récit, White « a poussé, bousculé, donné des coups de pied, des coups de poing et menacé de tuer et/ou de causer de graves blessures corporelles », coinçant les bras d’Hector avec le poids de son corps pour qu’il soit incapable de se défendre. se. Puis elle a appelé son médecin privé.

Lorsque le médecin est arrivé, le dossier indiquait : « Les mains de l’accusé étaient encore ensanglantées » et Hector était « sous le choc ». Après avoir administré un traitement immédiat, le médecin a recommandé à Hector de consulter un chirurgien plasticien pour soigner « diverses plaies ouvertes sur son visage et son corps », ainsi qu’un chirurgien ophtalmologue et un neurologue. Il a également conseillé à Hector de parler à un psychiatre, compte tenu de sa « détresse émotionnelle évidente ».

Depuis l’attaque, Hector souffre d’une « insomnie grave » et d’un « sommeil perturbé », indique la plainte, ajoutant que « presque toutes les nuits, au moins une fois, le plaignant se réveille avec peur et sent temporairement qu’il est battu et attaqué, et confronté à mort imminente, s’il ne se réveille pas et ne réagit pas.

« Le droit de ne pas subir de violence domestique ne se limite pas aux femmes. Au cours des enquêtes policières, ce fait est trop facilement oublié », a déclaré vendredi l’avocat d’Hector, Kirk Edward Schenck, dans une déclaration au Times.

« Même si les femmes constituent malheureusement la majorité des victimes, les hommes sont trop souvent victimes de violence domestique, mais ne sont pas incités à se manifester en raison des forces de l’ordre et des présomptions sociétales selon lesquelles ils doivent être les agresseurs. Nous espérons que cette affaire mettra en lumière cette malheureuse et injuste présomption erronée.

Bien qu’elle ne soit jamais mentionnée dans la plainte d’Hector, la mère de White, Shalana Hunter, alias Tokyo Toni, a revendiqué la responsabilité de l’attaque sur Instagram vendredi.

«Je ne voulais vraiment pas lui faire autant de mal, mais lorsque vous êtes bouleversé par les vôtres et par les autres, continuez à vous essayer, puis ils vous essaient à nouveau, vous venez les voir. Pourquoi dire ça à voix haute à ma petite fille !!! », a écrit Hunter dans un des nombreux messages faisant référence à l’incident.

«Dites la vérité !!!!!!!! Je t’ai dit que j’allais le faire », a-t-elle déclaré dans un article séparé s’adressant directement à Hector. Les deux messages présentaient une photo du visage blessé d’Hector. La photo a été prise après l’attaque de 2021 et incluse dans le dossier de cette semaine.

Hector et White ont commencé à se fréquenter en août 2020 et se sont officiellement séparés en mars 2023. Alors qu’Hector a déclaré dans la plainte qu’il « voulait que la relation fonctionne » et a « supplié » White à plusieurs reprises de rechercher un traitement médical et/ou psychologique, elle a toujours refusé.

Depuis, White a réaffirmé sa foi chrétienne et s’est engagée à rester sobre, a-t-elle déclaré au Times plus tôt cette année.

«Je buvais, je devais juste ouvrir les yeux et m’en rendre compte», a-t-elle déclaré. « Et pas seulement devant les gens, même en privé. Bien souvent, nous faisons des choses en privé ou essayons de cacher des choses aux gens, mais une fois que vous commencez à être réel avec vous-même, c’est à ce moment-là que vous commencez à vraiment voir ou à réaliser certaines choses, et votre vie ne fera que s’améliorer. »