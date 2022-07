L’ex-petit ami accusé de l’enlèvement d’Elnaz Hajtamiri au domicile de Wasaga Beach

L’ex-petit ami d’Elnaz Hajtamiri a été accusé d’enlèvement lors de son enlèvement violent dans une maison de Wasaga Beach plus tôt cette année, selon la Police provinciale de l’Ontario.

Mohamad Lilo de Brossard, Qué. fait également face à des accusations de tentative de meurtre et de tentative d’enlèvement en lien avec une agression antérieure contre la femme de 37 ans dans un Richmond Hill, en Ontario. parking le 21 décembre, lorsque Hajtamiri a été battu avec une poêle à frire.

Lilo a été arrêté mardi dans une maison de Brossard par la Police provinciale de l’Ontario et est ramené en Ontario avant une date d’audience mercredi, a déclaré le porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario, Bill Dickson, à CBC News.

Dans une déclaration à CBC News, la famille de Hajtamiri a remercié la police pour son travail, affirmant qu’elle espère que le développement les rapprochera d’elle.

“Ces six derniers mois ont été éprouvants et douloureux depuis sa disparition, alors que nous avons continué à la chercher sans cesse. Nous n’avons rencontré que le silence des ravisseurs, et aucune trace n’a été retrouvée de notre belle fille, ” ils ont dit.

“Nous espérons que l’arrestation de ce suspect nous rapprochera de sa recherche.”

Dickson a qualifié l’arrestation de mardi “d’étape majeure”.

“Mais ce n’est pas fini”, a-t-il dit. “En fin de compte, nous devons trouver Elnaz Hajtamiri, nous devons découvrir ce qui lui est arrivé. Nous le devons à sa famille, nous le devons à sa communauté.”

Elnaz Hajtamiri, 37 ans, a été enlevée à son domicile le 12 janvier par trois hommes portant des tenues de police, mais pas de vrais uniformes de police. (Soumis par la famille Hajtamiri)

Les accusations de mardi interviennent environ trois mois après que deux autres hommes ont été inculpés en lien avec l’agression de décembre.

Ils surviennent également après que CBC News a rapporté en avril que Lilo avait engagé un détective privé pour surveiller Hajtamiri avant son enlèvement en janvier. Il a ensuite été accusé de harcèlement criminel et libéré sous caution.

Hajtamiri, qui vit dans la région de Toronto, est portée disparue depuis qu’elle a été emmenée de force par trois hommes portant des tenues de police dans la soirée du 12 janvier. Elle a été enlevée d’une maison où elle séjournait chez des parents dans la zone touristique populaire au pied de la baie Georgienne, à environ deux heures de route au nord de Toronto.

L’ex-petit ami était également partenaire commercial de Hajtamiri

Comme indiqué précédemment, des sources ont déclaré à CBC News que Lilo est l’ancien petit ami de Hajtamiri, qui porte également le nom de famille Tamiri, et que les deux ont rompu en octobre dernier.

Dickson a déclaré mardi à CBC News que Lilo était également un ancien partenaire commercial de Hajtamiri, mais a déclaré qu’il n’avait pas plus de détails sur cette relation.

Hajtamiri, qui est née en Iran, est arrivée au Canada en 2018 et a trouvé du travail dans l’industrie du transport maritime d’import-export, selon un communiqué de presse de la famille, mais elle avait récemment quitté son emploi pour se concentrer sur la création d’une entreprise de fabrication de gâteaux.

Elle n’a pas encore été localisée.

Les accusations portées contre Lilo n’ont pas encore été prouvées devant les tribunaux. Il devrait comparaître devant le tribunal le 13 juillet.

La police dit qu’elle continue d’enquêter et que “tout est possible” en termes d’arrestations ou d’accusations supplémentaires.

“Quelqu’un a peut-être encore cette information là-bas qui pourrait conduire nos enquêteurs à découvrir où se trouve Elnaz”, a déclaré Dickson.

Hajtamiri est décrite comme 5’3 “avec une silhouette mince et des cheveux noirs qui avaient été jusqu’aux épaules jusqu’à ce qu’ils soient coupés peu de temps avant son enlèvement.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la ligne d’information dédiée au 1-833-728-3415 ou leur service de police local. Des conseils anonymes peuvent être partagés avec Crime Stoppers au 1-800-222-8477 (TIPS).