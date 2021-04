Un ex-petit ami JALOUS aurait étranglé et poignardé à mort son ancien partenaire devant son fils de trois ans.

Charles Jessop, 29 ans, a violemment assassiné Clare Nash, 33 ans, dans une rage à sa porte après avoir commencé à voir un autre homme, a déclaré un tribunal.

Clare Nash aurait été poignardée et étranglée par son ancien partenaire Charles Jessop Crédit: East Anglia News Service

Jessop, 29 ans, a tué son ex-petite amie dans une rage jalouse devant son fils de trois ans, a déclaré un tribunal Crédit: East Anglia News Service

Il a été arrêté chez elle quelques minutes après l’attaque alors qu’elle était mourante et a répété à plusieurs reprises aux policiers: «J’ai gagné».

Jessop, qui nie le meurtre, aurait crié dans un pub deux jours plus tôt: « Je vais lui trancher la gorge parce que si je ne peux pas l’avoir, personne ne le fera. Je vais aller en prison et faire du temps pour ça. . «

Ipswich Crown Court a appris qu’il avait bombardé Mme Nash d’appels et de messages «implacables» avant sa mort.

Il lui a envoyé 95 SMS le jour de Noël en 2019 et 174 autres au cours des quatre jours suivants, menaçant de se suicider s’il ne la voyait pas.

Elle a appelé la police trois fois au cours des six semaines précédant sa mort pour lui signaler qu’il la menaçait, mais elle a refusé de faire une déclaration contre lui.

Un agent de police lui a donné des conseils de sécurité le matin du 16 janvier 2020 et a estimé qu’elle était à «risque moyen» de violence domestique, a déclaré le procureur Mark Cotter.

Clare, 33 ans, avec son fils de trois ans et sa fille de 15 ans lorsqu’elle a été tuée Crédit: gofundme / East Anglia News Service

On dit que Jessop est allée à vélo chez elle à Newmarket, dans le Suffolk, avec un couteau de cuisine le soir du 16 janvier et la guettait.

Le tribunal a appris comment il avait agressé la mère de deux enfants à son retour «en présence» de son fils de trois ans.

M. Cotter a déclaré que son colocataire Peter Claringbold avait été alerté par le bruit des cris sur le pas de la porte et a entendu Jessop crier: « J’ai dit que j’allais te faire ça. »

M. Claringbold a essayé d’éloigner son fils et a composé le 999 alors que Jessop et Mme Nash se retrouvaient dans une salle de bain.

Il a entendu Jessop crier « tu vas mourir » derrière la porte fermée et a levé le téléphone pour que le personnel de contrôle de la police puisse entendre l’attaque en cours.

La police et les ambulanciers se sont précipités et se sont battus pour sauver la vie de Mme Nash, qui avait subi plusieurs coups de couteau, mais elle est malheureusement décédée.

Un autopsie du pathologiste du Home Office, le Dr Nat Carey, a révélé qu’elle avait également été étranglée, peut-être après que le couteau de Jessop se soit cassé lors de l’attaque, a déclaré M. Cotter.

Le pathologiste n’a pas été en mesure de dire si elle était décédée d’une hémorragie ou d’une strangulation, mais a conclu qu’elle était toujours en vie après avoir été poignardée.

Jessop nie avoir assassiné son ancien partenaire en janvier de l’année dernière Crédit: East Anglia News Service

M. Cotter a déclaré que Mme Nash avait crié qu’elle était enceinte pendant l’attaque « dans une tentative désespérée de le faire arrêter ».

Mais il a ajouté: « Il s’est moqué d’elle pour cela, imitant son appel à la miséricorde, comme il a été arrêté. »

L’autopsie a révélé qu’elle n’était pas enceinte.

Interrogé le lendemain par la police, Jessop a affirmé qu’il souffrait d’anxiété et pensait qu’il pourrait être schizophrène.

Décrivant comment il s’est mis en colère, il a déclaré: « Parfois, la seule façon de gérer cela est de laisser sortir ma colère. »

Mais Jessop, de Newmarket, a ensuite été vu par un psychiatre qui a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de sa schizophrénie.

On a plutôt conclu qu’il souffrait d’une forme de trouble de la personnalité qui n’expliquait pas le meurtre.

MESSAGES ‘IMPLICABLES’

Dans une interview ultérieure, il a allégué que Mme Nash « jouait à beaucoup de jeux d’esprit ».

Et quand la police lui a demandé d’expliquer ses actes, il a répondu: « Bien, c’est fait, pas de commentaire. »

M. Cotter a déclaré qu’il n’y avait « aucune contestation » que Jessop avait tué Mme Nash en « la poignardant avec un couteau et en l’étranglant ».

Il a ajouté: « Au cours de l’attaque, il lui a également porté un certain nombre de coups violents au visage et à la tête, provoquant des ecchymoses. »

M. Cotter a laissé entendre que Jessop cherchait à prétendre qu’il avait perdu le contrôle parce qu’il craignait que Mme Nash ait accès à une arme à feu ou parce que « sa responsabilité avait été diminuée en raison de sa santé mentale, ce qui signifie qu’il ne devrait pas être tenu pénalement responsable de son meurtre ».

Il a ajouté que le jury pourrait également entendre son affirmation selon laquelle il avait une réaction aux antidépresseurs.

Mais il a déclaré au jury que le médicament ne pouvait pas être blâmé et que Jessop avait «tendance à la violence tout au long de sa vie» et avait auparavant été violent envers Mme Nash.

Il a ajouté: « L’accusation a déclaré que Charles Jessop était simplement devenu enragé par le rejet déterminé par Clare Nash de ses avances non désirées et encore plus irrité par sa nouvelle relation.

« Cette colère alimentée par la jalousie l’a poussé à tuer Clare Nash dans une attaque vicieuse, pré-méditée et lâche dans sa maison. »

Le procès se poursuit à Ipswich Crown Court Crédit: East Anglia News Service

Le tribunal a appris comment Jessop et Mme Nash avaient commencé à se voir au deuxième semestre de 2019, mais la relation a commencé à se rompre en décembre et elle a entamé une nouvelle relation avec le gérant du bar George Petrie au cours de la nouvelle année.

M. Cotter a déclaré qu’il y avait des preuves que Jessop se comportait « de manière obsessionnelle et contrôlante » pendant plusieurs mois.

Il a déclaré que Mme Nash avait appelé la police le 4 décembre 2019 et avait dit à un officier présent que Jessop l’avait giflée au visage, mais qu’elle ne voulait pas porter plainte.

Elle a de nouveau appelé la police une semaine plus tard, le 11 décembre, lors d’une dispute avec lui à Soham, dans le Cambridgeshire, mais la batterie de son téléphone s’est épuisée.

Le tribunal a entendu comment Mme Nash est ensuite tombée sur un restaurant indien en disant: « Il va me tuer. Appelez la police. »

Elle a appelé la police pour la troisième fois le 14 janvier 2020, pour dire qu’elle avait reçu des appels menaçants répétés de sa part.

Les agents n’ont pas pu la voir immédiatement en raison de «problèmes de ressources», mais elle a reçu des conseils de sécurité par téléphone et elle a déclaré que les appels s’étaient arrêtés.

Un agent a tenté de la voir le lendemain, laissant un message vocal et une note à son adresse lorsqu’elle n’était pas chez elle.

Elle a ensuite été interpellée le matin du 16 janvier, mais n’a pas souhaité porter plainte.

Le procès continue.