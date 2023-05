L’ex-Penn State RB Journey Brown se lance dans la carrière d’équipage au stand NASCAR

Journey Brown n’a jamais imaginé un avenir sans football.

Il n’en a certainement jamais envisagé un en course.

La dernière fois qu’il a quitté le terrain après un match, Brown avait parcouru 202 verges et deux touchés, menant Penn State à une victoire au Cotton Bowl 2019 contre Memphis. Il avait toutes les raisons de croire qu’il serait un jour de retour au stade AT&T, domicile des Cowboys de Dallas, menant une équipe de la NFL à une autre victoire.

« Le seul NASCAR que je connaissais était » Talladega Nights « », a déclaré Brown à propos du film burlesque mettant en vedette Will Ferrell, « et mon voisin d’à côté avait un drapeau Dale Earnhardt Jr.. »

Brown en sait beaucoup plus ces jours-ci. Samedi, il a franchi la porte intérieure du Kansas Speedway et a rejoint ses nouveaux coéquipiers de Trackhouse Racing, où il apprend les ficelles du métier en tant que membre de l’équipe des stands.

La route sinueuse pour atteindre ce point a été longue et inattendue, commençant peu de temps après ce match de décembre au Texas.

Brown subissait un test de routine COVID-19 au plus fort de la pandémie. Brown a plaisanté avec le médecin en disant qu’il avait un bon cœur, capable de pomper suffisamment de sang dans son corps pour alimenter ces longues courses de TD, lorsque le médecin s’est tourné vers lui avec une expression au visage sombre. Le médecin a dit à Brown que quelque chose n’allait pas – il y avait quelque chose qui concernait ses scans – et qu’il aurait besoin de tests supplémentaires.

Peu de temps après, l’entraîneur de Penn State, James Franklin, l’a appelé dans son bureau et lui a annoncé la nouvelle : Brown avait une cardiomyopathie hypertrophique, un épaississement et un raidissement de la paroi cardiaque, et il serait trop dangereux de continuer à jouer au football.

Toutes ces images de ce que l’avenir pourrait nous réserver se sont évaporées ce jour-là dans le bureau.

« J’ai toujours eu confiance en mes capacités dans le football », a déclaré Brown à l’Associated Press lors d’une large interview. « Pour moi, la confiance que j’avais en moi, je sais que j’aurais été dans la ligue et j’aurais joué aussi longtemps que je l’aurais choisi.

« Alors », a déclaré Brown, « ce n’était plus une option. Et je ne savais pas ce que j’allais faire. »

Il a un peu aidé les Nittany Lions. Il avait un emploi prévu pour former des joueurs en herbe en Californie qui a échoué, en partie à cause du coût de la vie là-bas et en partie à cause de la fille qu’il avait en Pennsylvanie.

Lorsque Brown a reçu un appel pour essayer de changer de pneu pour Trackhouse Racing, il a tout simplement échoué. Mais quelques semaines plus tard, l’entraîneur des stands Shaun Peet a de nouveau appelé et a convaincu Brown de se rendre à Charlotte et d’examiner l’opération.

Brown pensait qu’il trouverait un tas de gars qui tournaient des clés dans un garage graisseux. Ce qu’il a trouvé était une installation de recherche et d’ingénierie sophistiquée, un espace de magasin impeccablement propre et une équipe finement réglée qui a créé une atmosphère pas très différente de celle du football universitaire.

Peet a dit qu’il n’avait fait aucune promesse. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que l’athlétisme de Brown se manifeste. Il était plus rapide que le membre d’équipage moyen, se mettant rapidement en position pour changer un pneu. Il était aussi plus fort que beaucoup d’autres, ce qui permettait de renvoyer facilement une roue de 40 livres vers le mur des stands. Et sa dextérité a rendu le changement des noix naturel.

Brown a fini par passer une semaine en Caroline du Nord, puis est rentré chez lui pour réfléchir à son avenir. Il a parlé avec sa famille et ses amis, y compris l’ailier défensif des Carolina Panthers Yetur Gross-Matos, l’un de ses anciens coéquipiers à Penn State.

« J’étais comme, ‘Je pense que je veux essayer cette chose NASCAR' », a déclaré Brown.

Il a fini par déménager en Caroline du Nord à la fin de l’année dernière et a passé la majeure partie de cette année à apprendre les nuances de la vie en tant que membre de l’équipe de ravitaillement. Brown pourrait éventuellement faire partie de la rotation régulière de Trackhouse Racing, qui aligne des voitures pour Daniel Suarez et Ross Chastain dans la meilleure série de NASCAR.

Entre-temps, Brown a acheté une maison et s’est installé. Il est devenu ambassadeur d’AdventHealth, l’un des sponsors de l’équipe, et passe son temps libre à parler dans les écoles de l’importance d’adopter un mode de vie sain.

Ce n’est pas l’avenir qu’il envisageait. Mais c’est celui qu’il est heureux d’embrasser.

« Je sais ce qu’aurait été ma vie dans la NFL. La vie que je vis maintenant, c’est le genre de scénario, et si je ne jouais pas au football ? Qu’est-ce que je ferais ? » dit Brown. « En ce moment, je me réveille chaque jour curieux, parce que je vis une vie que je n’aurais jamais imaginée. Je n’oublierai jamais que j’étais un joueur de baseball. J’aime le football à ce jour. Mais j’aime cette vie que je n’aurais jamais pensé vivrais. »

Reportage de l’Associated Press.