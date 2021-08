L’ex-PDG de HKEX Charles Li sur la répression chinoise contre les entreprises technologiques et éducatives

La récente répression réglementaire de Pékin est un « réveil » pour les géants chinois qui ne devraient pas supposer qu’ils sont intouchables, a déclaré Charles Li, ancien PDG de Hong Kong Exchange and Clearing. Néanmoins, il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les dernières réformes réglementaires affectent les marchés de Hong Kong à plus long terme. La Chine a intensifié son examen minutieux de plusieurs géants chinois de la technologie et imposé des restrictions à des secteurs tels que l’éducation au cours des dernières semaines – une décision qui a surpris les investisseurs et les entreprises et a déclenché une liquidation du marché. Les entreprises doivent s’habituer au rythme des réformes, a déclaré Li dans une interview avec Emily Tan de CNBC. « Parce que vous ne pouvez pas tenir pour acquis que lorsque votre entreprise est suffisamment puissante, personne ne pourra y toucher », a déclaré Li, qui est maintenant le fondateur de la plate-forme d’investissement Micro Connect. « C’est quelque chose qui est probablement un peu un réveil et un réveil. »

L’application de covoiturage Didi sur un smartphone organisée à Pékin, en Chine, le lundi 5 juillet 2021. Yan Cong | Bloomberg | Getty Images

Réglementations États-Unis vs Chine

Ces dernières semaines, la technologie et les actions de l’éducation se sont vendues alors que le pays augmentait encore la surveillance réglementaire. Li a déclaré que le modèle réglementaire de la Chine est différent de celui des États-Unis – et cela présente un avantage pour le géant asiatique. « Lorsque le gouvernement américain a voulu sévir contre les monopoles, cela pouvait prendre des années et des décennies simplement à cause des freins et contrepoids institutionnels », a-t-il déclaré.

Le modèle (de la Chine) leur permet de faire les choses rapidement, d’identifier les problèmes de manière décisive, puis d’élaborer une politique juste après cela, puis de passer à la mise en œuvre. Charles Li ancien PDG de Hong Kong Exchange and Clearing

« Le modèle de la Chine est légèrement différent – d’autres personnes pensent qu’il est très différent », a déclaré Li. « Ce modèle leur permet de faire les choses rapidement, d’identifier les problèmes de manière décisive, puis d’élaborer une politique juste après cela, puis de passer à la mise en œuvre. » Li n’est pas le seul à souligner les différences dans le système de réglementation chinois. L’investisseur milliardaire Ray Dalio a également récemment déclaré aux investisseurs de ne pas « s’attendre à ce que ce capitalisme d’État chinois soit exactement comme le capitalisme occidental ». Il a exhorté les investisseurs à comprendre que les régulateurs chinois « définissent les réglementations appropriées » dans l’environnement en développement rapide des marchés des capitaux.

