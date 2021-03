Maintenant, Reggiani a un os à choisir avec Gaga, qui ne l’aurait pas rencontrée. « Je suis plutôt ennuyé par le fait que Lady Gaga me joue dans le nouveau film de Ridley Scott sans avoir eu la considération et la sensibilité de venir me rencontrer », a déclaré Reggiani ANSA , un service de câblodistribution italien. Reggiani a noté que ce n’est pas une question d’argent car elle « n’obtiendra pas un centime du film ». Comme l’a dit la soi-disant «veuve noire» italienne, «c’est une question de bon sens et de respect». E! News a contacté le représentant de Gaga pour obtenir ses commentaires.

