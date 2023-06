L’ex-parachutiste américain Michael Travis Leake arrêté et détenu à Moscou pour trafic de drogue: rapport

Un citoyen américain a été arrêté à Moscou après avoir été accusé de « diriger une entreprise de trafic de drogue impliquant des jeunes », selon des informations.

Michael Travis Leake, 51 ans, est identifié par Reuters comme étant un ancien chanteur du groupe de rock russe Lovi Noch.

« L’ancien parachutiste et musicien, qui est accusé de diriger une entreprise de trafic de drogue impliquant des jeunes, restera en détention jusqu’au 6 août 2023 », indique un message sur le compte Telegram des tribunaux de droit commun de Moscou, selon le agence de presse.

« Le 10 juin 2023, le tribunal du district de Khamovniki à Moscou a pris une mesure de retenue à l’encontre d’un citoyen américain », aurait ajouté ce récit.

Leake, qui vit en Russie depuis plus d’une décennie, a été inculpé de trafic de drogue et accusé de vente de méphédrone, une drogue aux effets similaires à la cocaïne et à la MDMA, a rapporté l’Associated Press, citant des médias russes.

« Lorsqu’un citoyen américain est détenu à l’étranger, le Département recherche l’accès consulaire dès que possible et s’efforce de fournir toute l’assistance consulaire appropriée », a déclaré un porte-parole du Département d’État américain à Reuters, ajoutant : « Nous continuerons à suivre l’affaire de près ».

Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital lundi matin.

S’il est reconnu coupable, Leake risque jusqu’à 12 ans de prison, selon Reuters, citant l’agence de presse russe Interfax.

Leake est d’abord venu à Moscou pour travailler comme professeur d’anglais et a aidé à traduire des chansons pour des groupes russes, rapporte également Reuters.

La détention signalée de Leake survient des semaines après que la Russie a prolongé de trois mois la détention du journaliste américain emprisonné Evan Gershkovich.

Gershkovich, qui travaille au bureau de Moscou du Wall Street Journal, a été arrêté le 29 mars à Ekaterinbourg, la quatrième plus grande ville de Russie.

La Russie a accusé Gershkovich d’espionnage, l’accusant de collecter « des informations constituant un secret d’État sur les activités d’une entreprise au sein du complexe militaro-industriel russe ». Gershkovich et le Wall Street Journal ont catégoriquement nié les accusations.

« Alors que nous nous attendions à ce qu’il n’y ait aucun changement dans la détention injustifiée d’Evan, nous sommes profondément déçus. Les accusations sont manifestement fausses et nous continuons d’exiger sa libération immédiate », a déclaré le Wall Street Journal dans un communiqué après la prolongation de la détention de Gershkovich.

Le vétéran de la marine américaine Paul Whelan est également détenu en Russie depuis plus de quatre ans, reconnu coupable d’espionnage et d’espionnage pour le compte du gouvernement américain et condamné à 16 ans de prison.

Brian Flood de Fox News a contribué à ce rapport.