L’ex-officier qui a aidé à épingler George Floyd est condamné à la prison

Thomas Lane, 39 ans, qui est blanc et qui a aidé à retenir M. Floyd en lui tenant les jambes, a plaidé coupable à la fois à une accusation fédérale de violation des droits de M. Floyd et à des accusations de complicité d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. La semaine dernière, il a reçu une peine fédérale de deux ans et demi de prison; il devrait être condamné dans l’affaire de l’État en septembre.

Les procureurs fédéraux avaient demandé au juge d’emprisonner M. Thao et M. Kueng pour “beaucoup plus longtemps” que les six ans et demi qu’ils avaient demandés dans le cas de M. Lane, mais moins de 20 ans.

Le 25 mai 2020, jour du décès de M. Floyd, les agents se sont rendus au coin d’une rue du sud de Minneapolis après qu’un employé d’un dépanneur a appelé le 911 pour signaler que M. Floyd avait utilisé un billet de 20 $ contrefait pour acheter des cigarettes. Lorsqu’ils sont arrivés et ont essayé de placer M. Floyd à l’arrière d’une voiture de police, il s’est débattu avec eux, disant qu’il était claustrophobe et avait du mal à respirer.

Vidéo prise par un passant à l’extérieur du magasin, montrant des agents épinglant M. Floyd face contre terre sur le trottoir, luttant pour respirer, a ricoché dans le monde entier et déclenché des manifestations contre la violence policière et l’injustice raciale.