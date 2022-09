L’ex-Nigéria et star de Chelsea, John Obi Mikel, met fin à sa carrière de joueur

L’ancien milieu de terrain du Nigeria et de Chelsea, John Obi Mikel, a annoncé mardi sa retraite après une longue et décorée carrière, affirmant que “toutes les bonnes choses ont une fin”.

“Je repense aux 20 dernières années de ma carrière, et je dois dire que je suis très satisfait de tout ce que j’ai pu accomplir et, plus important encore, de l’humain que cela a contribué à façonner”, a déclaré le joueur de 35 ans sur son Compte Instagram.

Parmi ses nombreuses réalisations, il a aidé Chelsea à remporter son premier titre en Ligue des champions en 2012.

Et son ancien club n’a pas tardé à rendre hommage au joueur qui les a rejoints “en tant que jeune de 19 ans au visage frais”.

En une décennie de service, il a enregistré 372 apparitions sous un maillot de Chelsea, remportant la Ligue des champions, deux titres de Premier League, quatre FA Cups, la Ligue Europa et deux Coupes de la Ligue.

“Profitez de votre retraite, John!” a déclaré le communiqué de Chelsea.

Dans son article de retraite, Mikel a écrit: “Il y a un dicton qui dit que” toutes les bonnes choses ont une fin “, et pour ma carrière de footballeur professionnel, ce jour est aujourd’hui.”

Il a rendu un hommage particulier à ses “fans toujours fidèles”.

“Vous m’avez soutenu dans mes hauts et mes bas, même les jours où je n’ai pas répondu à vos attentes. Je leur dis un grand merci », leur a-t-il dit.

Le capitaine nigérian a mis fin à sa carrière internationale après avoir aidé les Super Eagles à la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte.

Mikel a remporté 89 sélections et marqué six buts entre 2005 et 2019 pour son pays, remportant la CAN en Afrique du Sud en 2013.

Il a également mené le Nigeria à une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016 au Brésil en tant que l’un des joueurs les plus âgés.

Après avoir quitté Chelsea en 2017, il a passé quelques saisons en Chine avec Tianjin, avant de retourner en Angleterre avec Middlesbrough en 2019.

Il a signé pour Trabzonspor en tant qu’agent libre à la fin de cette saison, pour résilier son contrat avec l’équipe turque en mars 2020, alors que la pandémie de coronavirus a éclaté.

Il est revenu pour la saison 2020-21 avec Stoke, une autre équipe du championnat, avec sa dernière escale au Kuwait SC.

