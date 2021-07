L’ex Nathan Griffith de la mère adolescente Jenelle Evans partage une photo rare de sa nouvelle petite amie Keilyn alors qu’il se dit « chanceux »

NATHAN Griffith a posté une photo rare de sa nouvelle petite amie Keilyn en l’honneur de son anniversaire alors qu’il se disait « tellement chanceux ».

le Maman adolescente 2 alun a rompu avec sa petite amie de longue date Ashley Lanhardt début mars et est retourné vivre avec sa mère.

Instagram / nathanj.griffith

Nathan a partagé des photos de sa petite amie pour son anniversaire[/caption]

Instagram / @keilynliznel

Les deux ont célébré quelques mois seulement après sa rupture avec Lauren[/caption]

Nathan, 33 ans, a pris Instagram vendredi pour parler de son nouvel amour Keilyn, 25 ans.

La star de télé-réalité a partagé une photo de sa femme vêtue d’un ensemble deux pièces à fleurs assorti avec un haut court et une jupe.

La blonde a posé en tenant une coupe de champagne alors que la personnalité de la télévision écrivait: « Comment ai-je autant de chance?!? #équipegriffith @keilynliznel. «

Nathan a également sauté sur son Histoires Instagram pour poster un selfie avec Keilyn alors qu’elle sirotait un cocktail fruité.

Plus tard, le père de deux enfants a aidé à allumer les bougies du gâteau d’anniversaire de sa petite amie alors qu’ils célébraient un quart de siècle.

RETOUR AU TENNESSE

Le message de Nathan a été un peu un choc pour les fans après avoir récemment rompu avec sa petite amie de longue date Lauren.

Le résumé de la réalité d’Ashley a révélé que « Nathan ne vit pas dans Floride plus et est retourné à Tennessee vivre avec sa maman [Doris].

« Ashley a rompu avec lui », ont-ils affirmé début mars.

Après une relation tumultueuse par intermittence depuis 2017, une source a révélé que la séparation était probablement définitive, car « Nathan voit déjà une autre fille ».

Pendant leur temps ensemble, Lauren s’est rapprochée des deux enfants de Nathan, Kaiser, six ans, qu’il partage avec Jenelle Evans, et sa fille, Emery, qu’il partage avec son ex Allison Stevens.

En décembre, elle a partagé une jolie photo aux côtés de son ex et des tout-petits, en écrivant : « Mon amour pour ces 3 est si profond. Après le décès de mon père, j’ai perdu toute envie de fonder ma propre famille.

« Ensuite, ces 3 humains spéciaux sont entrés dans ma vie de manière inattendue, mais juste au moment où j’en avais le plus besoin.

« Vous n’avez pas besoin d’avoir du sang pour faire partie de la famille, ces deux petits humains sont mes enfants. Je les aime tous les deux avec chaque once de moi », a-t-elle affirmé.

« Nous sommes une famille et je ne peux absolument pas imaginer ma vie sans eux. »

TERRAIN COMMUN

En octobre 2020, Jenelle et Nathan ont finalement « conclu un accord de garde » pour leur fils Kaiser après une vilaine bataille judiciaire.

TMZ a révélé que les deux partageront garde de leur fils, ainsi que la mère de Nathan, Doris.

Selon les documents judiciaires, Jenelle a la garde principale tandis que Nathan a pu le voir un week-end sur deux.

Cependant, en juin, le MTV star a partagé cela pour la première fois, Kaiser passera « tout l’été » avec son père.

Dans un TIC Tac vidéo, elle a dit aux fans: « Il est temps de déposer Kaiser avec son père pour l’été. »

« Et regarde ces cheveux violets ! » comme elle avait auparavant laissé l’enfant teindre ses cheveux.

« J’ai dû faire un sac parce qu’il va être absent pendant six semaines », a-t-elle expliqué.





Plus tard, Jenelle a affirmé que son la coparentalité avec Nathan semble être résolue, malgré des années de conflit.

«C’est tellement génial que les choses puissent être si civiles entre nous tous maintenant, là où nous ne nous disputons pas lors des débarquements et où tout le monde s’entend.

« La coparentalité est bien faite », a-t-elle insisté.

Youtube

Jenelle et Nathan partagent leur fils Kaiser[/caption]