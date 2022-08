L’ex-modèle de la page trois tuée alors qu’elle tentait de sauver son chiot après qu’il ait heurté la route

Une ancienne mannequin de la page trois a été tuée en essayant de sauver son chiot après qu’il ait sauté de la voiture dans laquelle elle voyageait et qu’elle ait tenté de le sauver.

Linda Mann, dont les chiens étaient “sa vie”, a été heurtée par un SUV venant en sens inverse après avoir couru sur une route à deux voies dans une tentative “désespérée” de sauver son animal de compagnie bien-aimé, selon une enquête.

Linda Mann, vue ici en 2013, est décédée après avoir été heurtée par un SUV alors qu’elle tentait de sauver son chiot d’une route à deux voies Crédit : Hyde News & Pictures

Le Staffordshire Bull Terrier de Linda a sauté de ses genoux lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait s’est arrêtée dans une aire de repos

La femme de 55 ans était dans une voiture conduite par son fils lorsqu’ils se sont arrêtés à 22 heures, le chiot Staffordshire Bull Terrier a sauté de ses genoux et elle l’a suivi sur la route.

L’enquête a appris que sur la route non éclairée, le conducteur de la Mazda CX3 venant en sens inverse aurait eu besoin d’au moins trois ou quatre secondes pour prendre une “action d’évitement” – mais n’en avait qu’une.

Le SUV l’a frappée ainsi que le chien et ils sont tous les deux morts sur les lieux de l’A303 West près de Sutton Scotney, Winchester, Hants.

Les tribunaux du coroner de Winchester ont appris que le fils de Mme Mann, Antonio Barber, s’était arrêté dans l’aire de repos alors qu’il pensait que sa mère, qui avait bu cette nuit-là, allait être malade.

Le coroner principal Christopher Wilkinson a déclaré: “Mme Mann était la passagère de la voiture voyageant avec son chiot sur ses genoux. Il semble que le chiot a sauté par la fenêtre ou à travers le [passenger] porte quand elle s’est ouverte.”

Toby Gray, le conducteur dont la Mazda a heurté Mme Mann, a déclaré dans son communiqué : “La route était très sombre car il n’y a pas d’éclairage public dans le secteur.

“J’ai vu quelque chose au milieu des deux voies. J’ai pensé que l’obstacle était un sac car il était très bas par rapport au sol.

“Mais ensuite j’ai vu son visage blanc juste au moment où la voiture l’a heurtée.

“Elle semblait être accroupie et tenir quelque chose.”

Le tribunal Mme Mann et son fils s’étaient garés dans l’aire de stationnement derrière un camion équipé de caméras de vidéosurveillance et des images examinées par la police la montraient sur la route.

L’enquêteur médico-légal Laura Bailey a déclaré à l’enquête: “On peut voir Mme Mann courir sur la route pour récupérer son chien. On peut alors la voir se mettre à genoux alors qu’elle commence à essayer de sortir de la chaussée.

“Par la fréquence d’images des caméras, nous pouvons calculer qu’elle était sur la route entre 1 et 1,6 seconde.

“Mme Mann portait des vêtements sombres et ne pouvait donc pas être vue.

“Cela signifiait que M. Gray ne pouvait pas l’identifier comme un danger. Cela ne l’aurait été qu’une fois que Mme Mann aurait déménagé [he would have realised she was there].

“[Ms Mann was] discrète sur la route sombre dans ses vêtements sombres. En conséquence, M. Gray n’a pas eu suffisamment de temps pour réagir.”

Un examen post mortem a montré que Mme Mann avait 1,5 fois la limite d’alcool au volant et avait également de la morphine dans son système.

L’enquête a été informée que bien que ces drogues aient altéré son jugement, elles “n’ont pas directement contribué à sa mort” le 6 janvier de cette année.

‘MORT ACCIDENTELLE’

Enregistrant une conclusion de mort accidentelle par accident de la route, M. Wilkinson a déclaré: “Nous devons tenir compte du fait qu’elle était sous l’influence de drogues et d’alcool. Cela aurait émoussé sa capacité de réflexion.

“Le conducteur venant en sens inverse ne s’attendait pas à ce qu’elle soit sur la route à deux voies – où elle se trouvait.

“Il aurait besoin d’au moins 3-4 secondes pour se déplacer et en avait environ une. Le conducteur n’avait aucune capacité à empêcher la collision.

“C’était un événement désespéré et tragique qui s’est produit en 2-3 secondes, à partir du moment où elle a quitté le véhicule jusqu’au moment où l’incident s’est produit.”

“[Ms Mann’s] l’amour pour les gens et le désir d’aider se sont reflétés dans les toutes dernières secondes de sa vie alors qu’elle essayait de sauver son chiot.”

Un autre des fils de Mme Mann, Andrew Barber, qui a assisté à l’enquête par liaison vidéo, a déclaré: “Je ne peux pas imaginer comment cette nuit a eu un impact sur [the Gray family] et nous sommes vraiment désolés.

“Ma mère me manque profondément et il n’y a pas eu un jour où je n’ai pas pensé à elle.

“Ses chiens étaient sa vie. Elle avait l’habitude de dire ‘mes chiens et mes enfants, c’est tout ce dont j’ai besoin’, je t’aime maman.”