L’ex-modèle de Joe Calzaghe a épargné la prison après avoir aidé à déplacer des millions de livres dans un réseau de contrebande d’argent de 104 millions de livres sterling

L’ex modèle glamour de JOE Calzaghe a été épargné de prison après avoir aidé à déplacer des millions de livres dans un réseau de contrebande d’argent de 104 millions de livres sterling.

Jo-Emma Larvin, 44 ans, a caché l’argent sale dans ses bagages avant de s’envoler d’Heathrow vers Dubaï.

Le mannequin, qui est sorti avec le boxeur gallois pendant six ans jusqu’en 2009, a déplacé 5 millions de livres sterling au total sur deux voyages.

Calzaghe n’était pas impliqué dans le réseau de contrebande d’argent liquide.

Larvin, qui se décrit désormais comme une « spécialiste du safari » et photographe animalière, a aujourd’hui échappé à la prison.

Elle a plutôt été condamnée à deux ans de prison, avec sursis pendant deux ans.

Larvin a été reconnu coupable d’avoir retiré des biens criminels du Royaume-Uni aux côtés de cinq autres personnes à Isleworth Crown Court.

Son partenaire Jonathan Johnson, qui a aidé à déplacer l’argent, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pendant deux ans.

Le couple effectuera un total de 300 heures de travail non rémunéré et sera soumis à un couvre-feu pendant les six prochains mois.

Condamnant Larvin, la juge Sarah Paneth a déclaré: « Ma propre évaluation de vous, en vous observant témoigner et tout au long du procès, c’est quelqu’un qui a de nombreuses qualités positives.

« Vous êtes en effet une personne très gentille et attentionnée, et cette infraction est complètement hors de propos. Je ne doute pas que vous ressentiez le fardeau de l’implication de M. Johnson, mais vous ne l’avez pas recruté, il était, à mon avis, désireux de s’impliquer dans une opportunité qui s’est présentée par hasard. »

Les jurés ont appris que les passeurs étaient payés 3 000 £ par voyage et avaient droit à des vacances tous frais payés aux Émirats arabes unis.

Ils ont été recrutés dans la raquette par Michelle Clarke, 42 ans, la « pivot » de la mère de deux enfants, qui est toujours en fuite.

Lors de son premier voyage, Larvin a emporté 2,2 millions de livres sterling dans sept valises lors d’un voyage avec Amy Harrison, 27 ans.

Elle a également pris l’avion depuis Heathrow avec son partenaire Jonathan Johnson, 55 ans, en septembre 2020, transportant 2,8 millions de livres sterling dans huit valises.

Plus de 10 000 euros quitter l’UE doit être déclaré au HMRC, mais les valises des passeurs contenaient généralement jusqu’à 500 000 £.

La National Crime Agency a découvert que les mules transportaient 104 millions de livres sterling hors du pays sur 83 vols Emirates entre Heathrow et Dubaï.

Clarke avait créé un groupe WhatsApp appelé « Sunshine and Lollipops » pour organiser le racket.

Ses passeurs effectuaient des vols d’affaires afin de pouvoir emporter plus de bagages avec eux, puis de mettre des notes anglaises et écossaises dans leurs valises enregistrées.

Cela signifiait également qu’ils pouvaient s’enregistrer plus tard, ce qui réduisait leurs chances d’être pris.

Une fois arrivées à Dubaï, les mules remettaient une lettre d’une société appelée Omnivest qui les autorisait à transporter l’argent.

Lors de son premier voyage, Larvin a envoyé des messages à sa partenaire Johnson, disant qu’elle était « dans le grand bain ».

Johnson lui aurait dit: « Vous devez être très prudent », ajoutant: « J’aime votre entreprise, mais la menace de cliquetis [sic] » – argot pour prison.

Il a également envoyé un message à Larvin deux jours avant un voyage à Dubaï, disant qu’emporter huit valises avec eux, c’était « prendre le p ** s ».

Larvin a déclaré aux jurés que c’était la « pire décision » de sa vie et de celle de Johnson de prendre l’argent et a affirmé qu’elle croyait qu’elle faisait voler l’argent pour l’ambassade des Émirats arabes unis.

Larvin et Johnson ont été condamnés aux côtés de Beatrice Auty, 26 ans, de FulhamLondres Ouest.

Elle a été condamnée à une peine de trois ans et demi de prison lors de l’audience de détermination de la peine d’aujourd’hui.

Liam Rabone, 29 ans, de West Kensington, a été blanchi de l’accusation.

Kingpin Abdulla Alfalasi, 48 ans, de Dubaï, a été emprisonné pendant plus de neuf ans en juillet dernier après avoir été entaillé dans un appartement chic Belgraviacentre de Londres.

La consultante en recrutement Tara Hanlon, 32 ans, décrite comme une « sosie de Kim Kardashian », a été mise en cage pendant près de trois ans en 2022 pour des délits de blanchiment d’argent.

La mère de deux enfants Michelle Clarke, 42 ans, qui aurait recruté Auty, est en fuite.

Amy Harrison, qui a également été reconnue coupable du même chef d’accusation aux côtés de Larvin, Johnson et Auty, a été condamnée à une peine avec sursis.

