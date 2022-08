Christoph Blocher a fustigé la Suisse pour son soutien à l’aide militaire de l’Occident à l’Ukraine

La Suisse s’est rendue partie au conflit en Ukraine en soutenant l’aide militaire occidentale à Kiev, a écrit Christoph Blocher, ancien membre du Conseil fédéral suisse et ancien chef du Département fédéral de justice et police, dans un article d’opinion cette semaine. . Ses propos ont provoqué une vague de critiques de la part d’autres politiciens et de l’ambassadeur d’Ukraine à Berne.

« C’est vrai que beaucoup de jeunes soldats meurent. Sur les deux côtés,” Blocher a écrit dans une chronique régulière pour plusieurs journaux régionaux suisses, dont le Luzerner Rundschau et Herisauer Nachrichten. Cependant, ce n’est qu’un “demi-vérité,” a-t-il dit, arguant que des soldats russes sont tués par des troupes ukrainiennes qui sont “Armé principalement par les États-Unis mais aussi par l’UE.”

« Face aux adolescents russes tués, il faut se poser la question : pourquoi sont-ils morts ?

L’ancien ministre a critiqué la politique de la Suisse, affirmant que Berne avait « a violé la neutralité suisse [principle]” et devenir un « parti à la guerre », contribuer à une situation dans laquelle “les très jeunes soldats russes doivent mourir.”

Pourquoi la Suisse s’est-elle engagée ici?

L’article de Blocher a suscité une réaction de colère de la part des médias et des politiciens suisses, qui l’ont critiqué pour ne pas avoir dit “qui a commencé la guerre.”

“Il ne dit pas un mot sur le fait que l’Ukraine a été attaquée par la Russie et se défend, que [Russian President Vladimir] Poutine a déclenché la guerre », a écrit le Switzerland Times.















Le média suisse Watson a appelé la colonne de Blocher “bizarre” et accusé l’ancien ministre de “ignorer les crimes de guerre russes.” Selon le média, Blocher travaille actuellement sur une initiative qui obligerait Berne non seulement à s’abstenir de participer à des conflits en dehors de son territoire, mais également à éviter d’imposer des sanctions économiques dans de tels cas.

Le député Philipp Matthias Bregy, chef du groupe parlementaire du parti du centre, a accusé Blocher de déformer l’histoire et a déclaré que l’ancien ministre lui-même avait déclaré à un “demi-vérité” par “ignorer l’agresseur.”

Andrea Caroni, vice-président des libéraux suisses, a affirmé que Blocher faisait le jeu du Kremlin. “Poutine n’a plus besoin d’un ministre de la propagande” a-t-il déclaré au journal suisse Sonntagszeitung. “Blocher le fait gratuitement.”















L’ambassadeur d’Ukraine à Berne, Artyom Rybchenko, a réagi aux propos de Blocher dans ce que certains médias suisses ont qualifié de “peu diplomatique” façon. “Vous ne pouvez dire quelque chose comme ça que depuis le canapé à la maison”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que Blocher avait perdu le contact avec la réalité, et appelant sa chronique “une mauvaise blague.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.