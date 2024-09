L’ex-ministre libéral David Lametti quitte la vie politique

On sent de la tristesse et un peu de déception dans la voix de David Lametti. Son exclusion du Conseil des ministres l’été dernier l’a complètement pris par surprise.

derniers mois ont été très difficiles », »text »: »Les sixderniers mois ont été très difficiles »}} »>Les six derniers mois ont été très difficiles confie David Lametti au bout du fil. C’est une décision qui appartient au premier ministre, mais c’est quand même dur à accepter confie l’ancien ministre de la Justice.

C’est donc avec une certaine tristesse que je quitte un poste de rêve écrit-il dans une lettre à ses commettants, dont Radio-Canada a obtenu une copie.

Il se garde de critiquer directement le premier ministre Justin Trudeau. Mais en conversation avec lui, tout comme dans sa lettre, on sent que depuis sa rétrogradation, le cœur n’y était plus.

J’ai continué à faire de mon mieux pour remplir mes fonctions de député. Cette période a été difficile sur le plan personnel. Une citation de David Lametti, député libéral de LaSalle-Émard-Verdun

Après huit ans comme député, il croit que les électeurs de LaSalle-Émard-Verdun bénéficieraient d’un changement de voix et de style écrit l’ex-ministre.

David Lametti est un des sept ministres qui ont été exclus du Cabinet lors du remaniement de l’été dernier. Cinq d’entre eux ont maintenant annoncé qu’ils prévoyaient leur retraite de la vie politique.

Au total, ce sont 11 députés et ex-ministres libéraux qui ont démissionné ou qui ont décidé de ne pas être candidats à la prochaine élection (Carolyn Bennett, Helena Jaczek, Joyce Murray, Omar Alghabra, Anthony Rota, Emmanuel Dubourg, Wayne Long, Lloyd Longfield, Ken Hardie, Churence Rogers).

Vers de nouveaux horizons

David Lametti écrit que sa tristesse de quitter la vie publique est remplacé lentement par un regain d’optimisme et d’énergie .

L’ancien ministre s’est fait offrir un poste d’ambassadeur en Espagne, mais il l’a décliné pour plutôt se joindre à la firme d’avocat Fasken-Martineau-Dumoulin. C’est Perry Bellegarde, l’ancien grand chef de l’Assemblée des Premières Nations, qui l’a recruté.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Justice, David Lametti, a tenu un discours lors de l’Assemblée générale spéciale de l’Assemblée des Premières Nations. Photo : Autres banques d’images / Spencer Colby

Il occupera un poste d’expert-conseil en matière de droit autochtone et technologique.

Je crois que l’élan dans le domaine des droits des Autochtones est sur le point de ralentir Une citation de David Lametti, député libéral de LaSalle-Émard-Verdun

Selon lui, le contexte économique difficile risque de détourner l’attention du dossier de la réconciliation, tant dans la population en général qu’au sein du gouvernement. Ce qui pourrait mener à davantage de contestations judiciaires.

C’est le genre de cause qui va se retrouver plus souvent devant les tribunaux estime M. Lametti. Surtout, selon lui, maintenant que le Parti conservateur prend de la place de plus en plus dans le débat public, il y aura moins d’intérêts pour la protection des droits autochtones croit-il.

David Lametti est un des ministres de la Justice qui sont restés en poste le plus longtemps. Il a occupé cette fonction pendant quatre ans et demi, tout comme la libérale Anne McLellan.

Durant son mandat, il a fait adopter 13 projets de loi : réforme du régime d’aide médicale à mourir, interdiction des thérapies de conversion, formation obligatoire des juges en matière d’agression sexuelle, ainsi que l’adoption de la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Ouvrir en mode plein écran David Lametti était professeur de droit à McGill avant de se présenter comme député libéral en 2015, lors de la première élection de Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il a également déposé un projet de loi pour formaliser les révisions judiciaires afin de traiter formellement les condamnations injustifiées, qui poursuivent son chemin en comité.

David Lametti a été ministre de la Justice en pleine pandémie et lors de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, pendant l’occupation du centre-ville d’Ottawa. Une invocation que la commission Rouleau a déclarée appropriée l’an dernier, et qu’un juge de la Cour fédérale vient de juger déraisonnable, dans une décision émise plus tôt cette semaine.

David Lametti prend également probablement sa retraite de l’Université McGill comme professeur de droit à temps plein, mais il continue à participer en tant que conférencier.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson