L’ex-ministre conservateur Chuck Strahl s’éteint à l’âge de 67 ans

L’ancien député de Chilliwack–Fraser Canyon, Chuck Strahl, est décédé à l’âge de 67 ans, a annoncé sa famille mercredi soir sur X.

M. Strahl est mort après avoir lutté contre un mésothéliome, une forme rare de cancer, précise son fils Mark, député de Chilliwack–Hope.

Chuck Strahl a été député pendant plus de 17 ans. Il a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 1993, sous la bannière du Parti réformiste, dans la circonscription de Vallée du Fraser Est.

De 2006 à 2011, il a été ministre de l’Agriculture, des Affaires autochtones et des Transports dans le gouvernement de Stephen Harper.

Sa famille lui rend hommage

Il n’a jamais laissé son travail définir qui il était, peut-on lire dans la déclaration de son fils. Il n’a jamais perdu de vue ce qui était vraiment important : sa foi, sa famille et ses amis.

M. Strahl est né le 25 février 1957 à New Westminsteren Colombie-Britannique. Selon la déclaration de son fils, la famille de M. Strahl a déplacé dans les régions rurales de la Colombie-Britannique avant de s’établir près du lac Ryder, à Chilliwack, lorsqu’il avait 10 ans.

C’est là que M. Strahl a rencontré sa femme, Debby Bateman. Ils se sont mariés en 1975 et ont eu 4 enfants et 13 petits-enfants.

Au début de sa carrière, Strahl a travaillé comme bûcheron et homme d’affaires en Colombie-Britannique.

En 2004, il a été élu député du Parti conservateur du Canada dans la nouvelle circonscription de Chilliwack–Fraser Canyon, après que les limites de son ancienne circonscription de Fraser Valley East aient été modifiées.

En 2005, à l’âge de 48 ans, M. Strahl a annoncé qu’il avait atteint un cancer du poumon. En juillet de la même année, il a déclaré qu’il avait eu un affaissement du poumon. Il a été hospitalisé lorsque le poumon s’est affaissé une deuxième fois.

Il a quitté la Chambre des communes en 2011, avant de présider le Comité de surveillance du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) jusqu’en 2018.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, lui a rendu hommage.

L’engagement inébranlable de Chuck envers notre mouvement et son amour profond pour le Canada étaient au cœur de tout ce qu’il faisait. C’était un homme de principes, d’intégrité et de compassion, et un membre fondateur de notre Parti conservateur at-il écrit sur X.

Pour sa part, l’ancien ministre conservateur John Baird a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que M. Strahl était parmi les personnes les plus honorables [et] respectables [qu’il ait] rencontrés et que son caractère et son humour contagieux il lui manquerait.

Avec les informations de CBC News et de La Presse Canadienne