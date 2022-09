L’ex-ministre condamné à mort

Le verdict de l’ancien ministre chinois de la Justice, Fu Zhenghua, a ensuite été commué en prison à vie

L’ancien ministre chinois de la Justice Fu Zhenghua a été condamné à mort pour corruption et abus de pouvoir, ont rapporté jeudi les médias officiels, ajoutant que la peine serait commuée en réclusion à perpétuité après deux ans.

Les procureurs ont condamné Fu pour avoir utilisé son autorité en tant que haut responsable de la sécurité publique du pays pour échanger des faveurs contre des cadeaux et de l’argent d’une valeur d’environ 117 millions de yuans (17,3 millions de dollars). En échange d’aider les autres dans les opérations commerciales, les affaires juridiques et l’obtention de postes officiels, le haut responsable du Congrès consultatif politique populaire a accepté des pots-de-vin, abusant de son pouvoir, a déclaré le tribunal populaire intermédiaire de Changchun dans la province du Jilin dans son verdict, comme indiqué par les médias d’État.

Le fonctionnaire en disgrâce a été ministre de la Justice de 2018 à 2020 après une longue carrière dans les forces de l’ordre et les services de sécurité. Il avait également dirigé plusieurs enquêtes majeures sur la corruption. Il est tombé en suspicion en octobre, accusé de «violations graves de la discipline et des lois nationales.”

Trois anciens chefs de la police provinciale ont également été condamnés en début de semaine, accusés à la fois de corruption et de déloyauté envers le président Xi Jinping. Tous, y compris Fu, auraient fait partie d’une faction rivale dirigée par l’ancien haut responsable de la sécurité Sun Lijun, qui attend sa condamnation pour avoir accepté des pots-de-vin, manipulé le marché des valeurs mobilières et possédé des armes à feu illégales.

Xi a fait de la répression de la corruption la pierre angulaire de son règne depuis qu’il a accédé à la plus haute fonction du pays en 2012. Plus de 100 000 personnes ont été inculpées de corruption au cours de ses trois premières années au pouvoir, et des enquêtes ont été ouvertes contre plus de 1 500 fonctionnaires. Des dizaines de hauts responsables militaires ont également été punis depuis qu’il a commencé sa croisade contre les soi-disant «tigres et mouches.”

Xi devrait être approuvé par le Parti pour un troisième mandat en octobre, ce qui fera de lui le premier dirigeant chinois depuis Mao Zedong à remplir trois mandats. En juin, il a réitéré son «tolérance zéro« politique de corruption dans un discours devant le Comité permanent du Politburo, avertissant qu’il «éliminer résolument la personne à deux visages qui agit contre le yang et le yin du parti.”