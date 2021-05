L’ex-mère de l’adolescente Kailyn Lowry, Jo Rivera, la claque pour avoir donné un téléphone à son fils Isaac alors que son père craint qu’il «  aille sur Pornhub  »

KAILYN Lowry a fait face à la réaction de son ex et de son bébé papa, Jo Rivera, alors qu’elle prenait la décision de donner un téléphone à leur fils Isaac sans le consulter au préalable.

le Adolescent maman 2 La star a fait face à une controverse constante avec ses bébés papas au fil des ans, car elle a découragé ses fans d’avoir des enfants avec trois hommes différents dans le dernier épisode.

Kailyn, 29 ans, a été confrontée à Jo, également âgée de 29 ans, après que son invité ait joué sur elle Podcast Baby Mamas No Drama aux côtés de sa femme Vee Rivera.

Après avoir terminé leur enregistrement, le père de deux enfants a demandé: « Alors, comment ce truc de téléphone fonctionne-t-il avec Isaac? Parce que vous savez que nous n’avons jamais aimé en discuter avant. »

« C’était gratuit, c’était une sorte de chose de dernière minute », a dévié Kailyn, alors que son ex a répondu: « Avez-vous aimé les contrôles parentaux et tout le reste? Nous devons aimer comprendre cela. »

Vee, l’ami et coparental de Kailyn, a ensuite répondu: « Il s’inquiète pour lui comme aller sur PornHub et regarder ses seins. »

« Isaac n’est même pas encore là, croyez-moi », a assuré la star de Teen Mom au couple, alors que Jo a répondu: « Eh bien, c’est ma préoccupation.

« Je suis préoccupé par son exposition. Pourquoi ai-je plus peur que vous? » Il a demandé.

« Si vous ne voulez pas qu’il l’ait, nous pouvons simplement le garder pour plus tard, » répondit Kailyn, mais Jo ajouta: « Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet. Et j’aurais juste aimé que nous en parlions. «

Ce n’était pas la première altercation que la star de télé-réalité a partagée avec ses bébés papas ces derniers temps, alors qu’elle se battait avec son ex-mari Javi, avec qui elle partage son fils de sept ans, Lincoln.

Plus tôt cette semaine, la mère de quatre enfants a révélé qu’elle avait été se disputant avec le joueur de 28 ans sur l’opportunité de laisser leurs enfants voyager à travers le pays pour des tournois de football.

Pendant son Podcast Coffee Convos avec Lindsie Chrisley, a-t-elle révélé: « Le problème auquel Javi et moi sommes confrontés maintenant au niveau de la coparentalité est que Javi veut emmener ces enfants à travers l’Amérique pour jouer dans des tournois. »

« Il veut que nous les inscrivions pour un tournoi à Dallas … » expliqua-t-elle, le père de Lincoln travaillant comme entraîneur de l’équipe.

«Si j’avais mon camping-car en ce moment, je dirais f ** k it. Faisons un road trip. Je ne sais pas ce que les parents ressentiraient à ce sujet, mais ce serait vraiment incroyable.

« Mais j’ai dit à Javi, écoutez, ils ne sont pas au lycée. Ils ne sont pas repérés pour le moment, restons fidèles aux tournois locaux …

« Il suivra littéralement tous les deux ou trois jours et sera comme si les inscriptions se remplissaient. Et je me dis que non, nous n’irons pas à Dallas. À moins que vous ne finançiez cette seule cause, j’ai quatre enfants. Je dois prendre. «

Le conflit entre Kailyn et Javi a été le premier à émerger depuis l’énorme scandale de tricherie qui a tourmenté leur vie à la fin de l’année dernière.

le MTV star a révélé que son bébé papa a essayé de la baiser dans le parking de Wawa tandis que sa petite amie Lauren était à la maison avec leur bébé Eli, menant à un drame majeur avec les coparents.