L’ex-membre du Congrès de Miami Rivera arrêté dans une enquête au Venezuela

WASHINGTON (AP) – Un ancien membre du Congrès de Miami qui a signé un contrat de consultation de 50 millions de dollars avec le gouvernement socialiste du Venezuela a été arrêté dans le cadre d’une enquête criminelle fédérale en cours, ont déclaré des responsables de l’application des lois.

David Rivera, un républicain qui a servi de 2011 à 2013, a été arrêté lundi à l’aéroport d’Atlanta, a déclaré Marlene Rodriguez, porte-parole du bureau du procureur américain à Miami. Elle a déclaré que Rivera avait été inculpée par un grand jury de Miami le mois dernier, mais que ce document reste scellé et qu’elle n’a pas pu discuter des accusations.

Elle a déclaré que Rivera avait comparu pour la première fois lundi devant le tribunal fédéral d’Atlanta. Le US Marshal’s Service a déclaré qu’il avait été libéré sous caution lundi après-midi.

Un avocat de Rivera, Jeffrey Feldman, a refusé de commenter, déclarant à l’Associated Press dans un SMS qu’il n’avait “pas vu l’acte d’accusation”.

La pression monte sur Rivera depuis plus de deux ans après qu’il est apparu qu’il avait reçu le contrat massif d’une filiale américaine de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne au même moment où le président Nicolas Maduro tentait de s’attirer les faveurs de la Maison Blanche dans les premiers jours. de l’administration Trump

Interamerican Consulting de Rivera a été poursuivi en 2020 par PDV USA – une filiale basée au Delaware de Citgo, propriété vénézuélienne – alléguant que l’ancien membre du Congrès n’avait effectué aucun travail dans le cadre du contrat qu’il avait signé en 2017 pour trois mois de “conseil stratégique” destiné à construire des ponts avec les principales parties prenantes américaines.

Rivera, 57 ans, a maintenu son innocence et a contre-attaqué PDV USA alléguant une rupture de contrat et un enrichissement sans cause pour son défaut de payer 30 millions de dollars, il dit qu’il lui est toujours dû.

Bien que le contrat de Rivera ait été conclu avec une entité américaine, tout travail qu’il aurait effectué au nom du gouvernement de Maduro ou d’intérêts commerciaux vénézuéliens l’aurait obligé à s’enregistrer en tant que lobbyiste étranger, ce qu’il n’a pas fait.

Les dossiers qui ont émergé dans le cadre du procès montrent que le travail de conseil de Rivera a été effectué de concert avec Raul Gorrin – un initié vénézuélien et magnat des médias qui a été sanctionné et inculpé aux États-Unis pour blanchiment d’argent.

Correspondance présentée au tribunal dans le cadre de l’émission de référence du procès Rivera et Gorrin ont tenté de coordonner une réunion entre le ministre des Affaires étrangères du Venezuela et des dirigeants de la compagnie pétrolière américaine Exxon. Dans le cadre de cette offensive de charme, ils ont également fait appel au représentant Pete Sessions, dont l’ancien quartier de Dallas abritait Exxon.

Rivera et Gorrin ont également discuté de l’évolution du prix des billets de concert qui, selon les avocats de PDV USA, étaient des références codées à un pot-de-vin.

Avant d’être élu au Congrès, Rivera était un législateur de haut rang en Floride, siégeant de 2003 à 2010 à la Chambre. Pendant ce temps, il a partagé une maison à Tallahassee avec l’actuel sénateur américain Marco Rubio, qui est finalement devenu le président de la Florida House.

Rivera a été impliqué dans plusieurs controverses liées aux élections depuis lors, notamment l’orchestration du financement furtif d’un candidat démocrate inconnu pour affronter son principal rival dans une course au Congrès du sud de la Floride et une enquête d’État pour savoir s’il a caché un contrat de 1 million de dollars avec un jeu compagnie. Cette enquête impliquait également une possible utilisation abusive des fonds de campagne pour payer des activités de la State House déjà remboursées par l’État.

___

Spencer a rapporté de Fort Lauderdale, en Floride.

Joshua Goodman et Terry Spencer, Associated Press