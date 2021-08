L’ex-médecin de la star de TEEN Mom 2, Leah Messer, a été reconnu COUPABLE d’avoir « distribué de la drogue contre de l’argent » après que la star de MTV a témoigné lors de son procès.

Dans la deuxième partie du Maman adolescente 2 réunion, Horrible, 29 ans, a révélé qu’elle avait été assignée à témoigner dans une affaire contre son ancien médecin qui était « impliqué dans la prescription excessive de médicaments ».

L’ex-médecin de Leah Messer a été reconnu coupable de « distribution de drogue contre de l’argent » après avoir témoigné à son procès[/caption]

Leah était accro aux pilules et a déjà essayé l’héroïne[/caption]

Dans des documents judiciaires exclusivement obtenus par The Sun, le Dr Sriramloo Kesari de Virginie-Occidentale a fait face à des accusations de « prescription systématique de diverses substances réglementées de l’annexe III, notamment de la buprénorphine Hcl et du Suboxone, à ses patients en dehors du cours habituel de la pratique professionnelle et sans but médical légitime ».

La buprénorphine Hcl et le Suboxone sont utilisés pour traiter la dépendance aux narcotiques.

Il a été inculpé d’un chef de complot en vue de distribuer des substances contrôlées, la buprénorphine Hcl et le Suboxone, d’octobre 2018 à mai 2019.

Il a également fait l’objet de 12 chefs d’accusation de distribution illégale de substances contrôlées.

Les documents du tribunal se lisaient comme suit : « L’accusé Sriramloo Kesari a sciemment, intentionnellement et sans autorisation, distribué un mélange et une substance contenant une quantité détectable de buprénorphine Hcl et de Suboxone sans but médical légitime et en dehors du cours habituel de la pratique professionnelle de 2018 à 2019. «

Un communiqué de presse du ministère de la Justice disait : « Kesari, qui était parfois physiquement situé en Californie, exploitait une opération en espèces uniquement par laquelle il signait des ordonnances que son employé distribuerait en échange de paiements en espèces.

« Bien que Suboxone soit approuvé comme médicament pour le traitement de la dépendance aux opioïdes, Kesari n’a fourni aucun traitement de toxicomanie significatif et a plutôt prescrit Suboxone à un agent infiltré de la DEA qui montrait des signes clairs que le Suboxone était détourné ou vendu dans la rue. »

Selon des documents judiciaires, Leah, 29 ans, était une de ses patientes de 2015 à 2019.

LE DOCTEUR SE RETROUVE

Le Dr Kesari a plaidé non coupable au moment de sa mise en accusation.

Après un procès devant jury en mai 2021, le Dr Kesari a été reconnu coupable du chef 13, qui était la distribution illégale de substances contrôlées.

Il a été déclaré non coupable des autres chefs d’accusation.

Sa condamnation est fixée au 25 août et il risque 20 ans de prison.

Peu de temps après le verdict, le Dr Kesari a déposé une requête orale pour un acquittement ou un nouveau procès, révèlent des documents judiciaires.

Les documents judiciaires se lisaient comme suit : « Le verdict de culpabilité du jury sur le chef 13 ignore les preuves abondantes que le Dr Kesari a agi de bonne foi lorsqu’il a traité l’UCA, et est incompatible avec le manquement du gouvernement à s’acquitter de son obligation de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le Dr. Kesari a agi autrement que de bonne foi objective en prescrivant Suboxone à l’UCA.

Le procureur a répondu en demandant au tribunal de « rejeter la requête de Kesari pour un jugement d’acquittement ou un nouveau procès ».

BATAILLE COURAGEUSE

Léa a été ouvert ces dernières années sur sa bataille contre la dépendance.

La maman des jumeaux Ali et Aleeah, 11 ans, avec son ex-mari Corey Simms, et Addie, 8 ans, avec ex-conjoint Jeremy Calvert, a souvent été filmée en train de bredouiller ses mots et de s’endormir au milieu d’une phrase de la série.

Leah a expliqué dans les mémoires Hope, Grace, Faith comment elle avait eu une ponction lombaire «bâclée» en 2013 lorsqu’elle avait subi une césarienne avec Addie.

La star de télé-réalité a écrit dans le livre que l’hôpital lui a prescrit avec des analgésiques Hydrocodone, Oxycodone et Tylenol 3.

Elle a également pris du diazépam pour son anxiété, ce qu’elle a écrit « m’a vraiment assommé ».

Elle a écrit : « Au début, les médicaments ont aidé à atténuer la douleur dans mon corps et mon esprit, mais à un moment donné, ils ont cessé de m’aider. Maintenant, je commence à penser qu’ils pourraient faire partie du problème.

« Je veux juste me sentir normal, mais je souffre tellement physiquement que je peux à peine me tenir debout, ou si brumeux à cause des pilules que j’ai l’air d’un junkie. »

Lorsqu’elle essayait d’arrêter de prendre les pilules, elle souffrait de symptômes pseudo-grippaux, notamment de courbatures et de nausées.

Elle a essayé de se sevrer du médicament avec l’aide de sa mère, Dawn, et de son beau-père, Lee, qui est infirmier autorisé.

Elle a même admis avoir consommé de l’héroïne une fois, qu’elle a acheté dans la rue.

ROUTE VERS LE RÉTABLISSEMENT

Corey a accusé Leah d’avoir abusé de la drogue dans l’émission MTV et elle a fini par perdre la garde de ses jumeaux pendant une courte période en 2015.

Elle et Corey partagent maintenant la garde à 50/50.





La star de télé-réalité est entrée dans un centre de traitement après Maman adolescente 2 les producteurs ont visionné des images GoPro d’elle tentative de suicide en roulant du haut d’une falaise.

Lorsqu’elle a obtenu son congé, elle a déménagé dans un dortoir et a commencé le Piste de récupération après traumatisme, où elle aurait une thérapie privée et de groupe.

Elle a dit que suivre un traitement était le «meilleur choix» qu’elle ait jamais fait.

Leah est sobre aujourd’hui après un passage en cure de désintoxication[/caption]

Elle est la mère des jumeaux Ali et Aleeah, 11 ans, et Adalynn, 8 ans[/caption]

Leah a été ouverte sur son passé de toxicomanie[/caption]