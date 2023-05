L’ex-Marine Daniel Penny se rend aux autorités de New York pour faire face à l’accusation de la mort de Jordan Neely

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

L’ancien Marine qui a détenu Jordan Neely dans un étranglement mortel dans un métro de Manhattan au début du mois s’est rendu aux autorités de New York pour faire face à des accusations criminelles pour sa mort.

Daniel Penny, 24 ans, s’est rendu à la police de New York tôt vendredi matin pour être arrêté pour homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Il a été vu arriver au 5e arrondissement du NYPD dans le sud de Manhattan juste après 8 heures du matin, heure locale, où il n’a répondu à aucune question des journalistes en attente.

Après son arrestation, il sera traduit devant le tribunal pénal de Manhattan plus tard dans la journée. Il risque jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Les avocats de M. Penny ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient « confiants » qu’il serait « pleinement absous de tout acte répréhensible » lorsque tous les « faits et circonstances » seraient révélés, car ils affirmaient que l’ancien Marine « avait risqué sa propre vie » lorsqu’il confronté Neely ce jour-là.

« Lorsque M. Penny, un vétéran décoré de la Marine, est intervenu pour se protéger et protéger ses compatriotes new-yorkais, son bien-être n’était pas assuré. Il a risqué sa propre vie et sa sécurité, pour le bien de ses compagnons de voyage », a déclaré le communiqué de Raiser et Kenniff, partagé avec L’indépendant.

« Le résultat malheureux a été la mort involontaire et imprévue de M. Neely. Nous sommes convaincus qu’une fois que tous les faits et circonstances entourant cet incident tragique auront été mis en évidence, M. Penny sera entièrement absous de tout acte répréhensible.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a confirmé jeudi que M. Penny faisait face à une accusation d’homicide involontaire pour la mort de Neely, ce qui a conduit à des manifestations généralisées dans toute la ville de New York.

« Nous pouvons confirmer que Daniel Penny sera arrêté pour homicide involontaire coupable au deuxième degré », a confirmé un porte-parole du bureau du procureur dans un communiqué. L’indépendant.

« Nous ne pouvons fournir aucune information supplémentaire tant qu’il n’a pas été traduit devant le tribunal pénal de Manhattan, ce qui devrait avoir lieu demain. »

Daniel Penny se rend à la police du 5e arrondissement du NYPD (Nouvelles de témoins oculaires)

Le 1er mai, un homme identifié comme M. Penny a placé l’ancien artiste de rue sans-abri de 30 ans dans un étranglement mortel pendant plusieurs minutes jusqu’à ce qu’il meure sur le sol d’un train F sur la plate-forme Broadway-Lafayette à Manhattan.

Le médecin légiste de la ville a déterminé que la cause du décès de Neely était un homicide.

Neely – qui traversait une crise de santé mentale dans les jours qui ont précédé sa mort – était connu parmi les équipes de travail social impliquées dans la sensibilisation de la communauté des sans-abri de New York. Il a eu de nombreuses interactions avec les forces de l’ordre et les intervenants de la santé au fil des ans.

Lorsqu’il est entré dans le train F le 1er mai, Neely s’est plaint de la faim et de la soif, selon des témoins et le journaliste Juan Alberto Vazquez, qui a publié une vidéo d’une partie de l’incident sur sa page Facebook.

M. Vazquez a déclaré que Neely avait jeté sa veste sur le sol du wagon avant qu’un autre passager ne l’attrape par derrière dans une prise de tête. D’autres l’ont saisi par les bras. La séquence vidéo largement partagée montre M. Penny et deux autres hommes tenant Neely au sol d’un wagon pendant plusieurs minutes, tandis que M. Penny attrape Neely dans un étranglement.

Des manifestants descendent dans les rues de New York pour réclamer justice pour Jordan Neely (Reuters)

Un autre passager peut être entendu dans la vidéo dire aux hommes que sa femme était dans l’armée et les avertir que placer Neely dans un étranglement pourrait le tuer.

« Vous n’avez pas à être accusé de meurtre », a-t-il déclaré. « Tu as un sacré étranglement, mec. »

Une déclaration des avocats de M. Penny le 5 mai a déclaré que M. Penny « était impliqué dans un incident tragique… qui s’est soldé par la mort de Jordan Neely ».

«Lorsque M. Neely a commencé à menacer agressivement Daniel Penny et les autres passagers, Daniel, avec l’aide d’autres personnes, a agi pour se protéger, jusqu’à l’arrivée des secours. Daniel n’a jamais eu l’intention de faire du mal à M. Neely et n’aurait pas pu prévoir sa mort prématurée », selon le communiqué.

Les avocats de la famille de Neely ont déclaré que la déclaration de l’équipe juridique de M. Penny n’était ni « des excuses ni une expression de regret », mais « un assassinat de personnage et un exemple clair de la raison pour laquelle il croyait qu’il avait le droit de prendre la vie de Jordan ».

La mort de Neely a suscité de nombreuses demandes de soutien aux New-Yorkais sans-abri et malades mentaux, alors que les défenseurs et les législateurs ont condamné ce qu’ils ont qualifié d’acte de vigilance dans une ville qui a marginalisé et ciblé ses habitants les plus vulnérables avec violence.

Jordan Neely était un imitateur accompli de Michael Jackson (GoFundme)

Dans la semaine qui a suivi sa mort, des agents du NYPD ont arrêté au moins 24 personnes – dont un photojournaliste, pris pour cible par un haut responsable de la police – lors de manifestations et de veillées réclamant une arrestation.

Dans ses remarques du 10 mai, plus d’une semaine après la mort de Neely, le maire Eric Adams n’a pas mentionné la mort de Neely ni discuté des événements entourant sa mort, mais a fait ses déclarations les plus fortes à ce jour à la suite de l’incident, contrairement à son premier remarques dans sa suite.

« Jordan Neely ne méritait pas de mourir », a-t-il déclaré. « Un New-Yorkais qui a lutté contre la tragédie, les traumatismes et la maladie mentale, un homme dont les derniers mots ont appelé à l’aide. »

M. Adams a décrit la réponse de son administration aux personnes sans abri et en détresse mentale, y compris la législation proposée aux législateurs d’Albany, la création d’équipes de proximité et une politique controversée qui permet aux autorités d’hospitaliser involontairement des personnes considérées comme trop malades mentalement pour prendre soin d’elles-mêmes. .