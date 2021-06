L’ex-mari Kevin Federline, Jamie Lynn et d’autres parlent d’une bataille juridique

JUSTIN TIMBERLAKE DIT QU’IL « A ÉCHOUÉ » À RESPECTER BRITNEY

Les fans de Britney Spears ont allégué que son ancien petit ami Justin Timberlake l’avait mal traitée dans leur relation après la première d’un documentaire reflétant la vie et la tutelle de la chanteuse.

Le 12 février, Justin s’est rendu sur Instagram pour exprimer ses remords pour son passé.

Dans ses excuses, Justin s’est également adressé à Janet Jackson et s’est excusé pour l’incident de la mi-temps du Super Bowl XXXVIII.

Pendant la représentation, la poitrine de Janet Jackson, ornée d’une téterelle, a été exposée par Justin Timberlake pendant environ une demi-seconde.

« Je veux spécifiquement m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement parce que je me soucie et respecte ces femmes et je sais que j’ai échoué. »

« L’industrie est imparfaite. Elle prépare les hommes, en particulier les hommes blancs, à réussir. Elle est conçue de cette façon. »