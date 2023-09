L’ex-mari du chef du champignon tueur révèle le texte final obsédant de sa mère mourante à l’hôpital après un déjeuner mortel

Le fils d’un couple de personnes âgées tué après avoir mangé des champignons soupçonnés d’être toxiques lui a révélé le dernier message obsédant de sa mère.

Simon Patterson a refoulé ses larmes lors du service commémoratif de ses parents alors qu’il rendait hommage à leur vie inspirante tragiquement écourtée.

Erin Patterson a nié tout acte répréhensible suite à ces décès

Don et Gail Patterson

L’ex-mari d’Erin, Simon Patterson, a prononcé un discours déchirant devant 350 personnes en deuil lors d’un service commémoratif pour ses parents

Don, 70 ans, et Gail Patterson, 70 ans, sont décédés après avoir mangé un bœuf Wellington cuisiné par l’ex-femme de Simon, Erin Patterson, 49 ans, chez elle à Leongatha, en Australie, le 29 juillet.

Ils ont assisté au déjeuner avec la sœur de Gail, Heather, 66 ans, et son mari Ian.

Tous les quatre tombèrent gravement malades dans les jours qui suivirent.

Don, Gail et Heather sont décédés depuis et Ian se bat pour sa vie à l’hôpital d’Austin à Melbourne.

Il semblerait qu’il reste dans un état critique mais stable en attendant une greffe du foie.

Simon, qui a été invité au déjeuner de son ex-femme mais s’est retiré à la dernière minute, a déclaré que sa mère avait réussi à envoyer un dernier SMS au groupe WhatsApp familial alors qu’elle était mourante à l’hôpital.

Le message de Gail disait : « Beaucoup d’amour à vous tous. »

Il a déclaré aux 350 personnes en deuil lors de la cérémonie commémorative de ses parents que ce n’était « pas un hasard » et que ces mots étaient les derniers de sa mère, a rapporté news.com.au.

Simon a déclaré : « Le fait qu’ils soient morts plusieurs jours consécutifs est approprié à certains égards, car cela reflète leur unité en tant que couple pour lequel ils ont toujours travaillé si dur pour grandir.

« Ils ont reconnu le caractère éphémère de la vie et la réalité de la mort comme quelque chose qui ne va pas dans le monde et qui est très triste, mais ils savaient également que la mort n’est pas définitive.

«Ils se disaient toujours au revoir lorsqu’ils se séparaient. C’était en partie parce qu’un jour ce serait la dernière vague.

Décrits comme une « équipe travaillant ensemble », Gail et Don étaient des chrétiens dévoués et des « piliers » de leur communauté.

Simon a poursuivi : « Alors que maman et papa étaient dans le coma à l’hôpital au cours de leurs derniers jours et chaque jour… nous ne savions pas s’ils se rétabliraient ou non, c’était réconfortant de savoir que lorsque nous disions : « À plus tard », nous savions c’était vrai.

« La seule chose que nous ne savions pas, c’était quand.

« En attendant, ils vont nous manquer. »

Erin, qui a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et n’a pas été inculpée par la police, n’a pas assisté au service.

Les rapports toxicologiques n’ont pas confirmé que les invités du déjeuner avaient ingéré des champignons vénéneux, bien que la police ait initialement déclaré que leurs symptômes correspondaient à ceux associés aux champignons mortels.

Un ami de la famille Patterson a affirmé qu’Erin était connue pour cueillir des champignons sauvages dans la région du Gippsland, dans l’État de Victoria.

Erin a déclaré dans une déclaration aux flics que les champignons qu’elle avait utilisés dans le repas étaient un mélange de champignons de Paris achetés dans un supermarché et de champignons séchés dans une épicerie asiatique.

Elle a déclaré : « Je suis maintenant dévastée à l’idée que ces champignons puissent avoir contribué à la maladie dont souffrent mes proches.

« J’ai vraiment envie de répéter que je n’avais absolument aucune raison de blesser ces gens que j’aimais. »

Elle a affirmé qu’elle était proche des parents de son ex-mari pendant « une longue période » et que leur relation s’était poursuivie « de manière assez amicale » après sa séparation avec Simon.