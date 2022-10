L’ex-mari de Tina Dabi, IAS Athar Aamir, pose avec sa femme, le Dr Mehreen Qazi, dans les traditionnels, les internautes se sont évanouis

IAS Athar Aamir Khan et le Dr Mehreen Qazi ont repris les médias sociaux après leur mariage. Le couple est sous les projecteurs depuis leur mariage en raison de leur partage constant de photographies et de vidéos générant des éloges.

Athar et Mehreen ont une fois de plus partagé de belles images, que beaucoup ont beaucoup louées et dans lesquelles ils semblent tous deux assez satisfaits de leur mariage. Le couple montre également son affection l’un pour l’autre à travers des images et des vidéos. La paire est montrée sur les photos vêtue d’une tenue traditionnelle. Athar porte un sherwani noir et un costume multicolore Mehreen.





Plus de 60 000 likes et plusieurs commentaires ont été laissés sur les photographies jusqu’à présent, défiant l’actrice de Bollywood qui incarne Mehreen. Athar apparaît fringant sur les photos, mais Mehreen est tout aussi glamour que n’importe quelle diva de Bollywood. Sur les photos, on peut voir le Dr Mehreen à la mode défier la star de Bollywood.

Athar Aamir Khan fait la une des journaux depuis son premier mariage. Cependant, son premier mariage n’a pas duré longtemps et il a divorcé. L’IAS Athar Aamir Khan et le Dr Mehreen Qazi sont des résidents du Cachemire.