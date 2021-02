LARRY Caputo, l’ex-mari de Long Island Medium Theresa Caputo, a révélé qu’il voyait quelqu’un après sa séparation de la star de télé-réalité.

Nouvelle émission de Theresa « Long Island Medium: There in Spirit », diffusée le 5 février présentera des lectures virtuelles et socialement distantes.

L’ex-mari de Theresa Caputo, Larry, a-t-il une amie?

Theresa Caputo, qui est surtout connue pour sa série télé-réalité TLC Long Island moyen, rompu avec elle ex-mari en 2018 après 30 ans de mariage.

Les Caputo ont deux enfants, Victoria et Larry Jr.

En 2018, Larry a confirmé qu’il sortait à nouveau.

«J’ai évolué. J’ai la chance de dire que j’ai rencontré quelqu’un de spécial « , a déclaré Larry Gens. « Mais je vais juste le laisser [at that] pour l’instant. »

Il a été rapporté que la dame en question était Connie Talley Stauddy, originaire de l’Alabama.

Connie serait une divorcée de 54 ans. Le couple s’est rencontré en ligne après que Connie ait contacté Theresa pour une lecture, mais Larry a répondu à sa demande à la place.

Les deux ont commencé à parler et depuis, ils se fréquentent à distance.

Que fait Larry Caputo dans la vie?

Larry vit en Californie, selon Bon entretien de votre maisonet travailler sur le lancement d’un nouveau vin Chianti appelé «Lorenzo Caputo».

Larry a révélé que déménager en Californie lui permettait de «travailler sur lui-même» et que quitter New York signifiait qu’il «vivait désormais sans stress».

« Je suis très heureux de la sortie de l’étiquetage final », a-t-il écrit dans un post Instagram en 2019 de son entreprise viticole.

« Le clinquant argenté fait vraiment ressortir! Grand attrait visuel avec Superior Chianti de Toscane Italie. »

Qui est le nouveau petit ami de Theresa Caputo?

Theresa Caputo a confirmé qu’elle sortait « exclusivement » avec quelqu’un après son divorce, mais elle n’a pas confirmé qui.

Le psychique a fait la révélation après elle rupture douloureuse de son ex-mari Larry et a parlé de son expérience de rencontres en 2021.

Parler à Supplémentaire’s Billy Bush, elle a dit: «Je sors, je sors. Je suis dans une relation exclusive.

« C’est très différent de quand j’ai commencé à sortir ensemble, oh mon Dieu, il y a plus de 30 ans. »

«C’est très différent», a admis Theresa, expliquant que ces jours-ci, elle mène «une vie très publique» grâce à son émission à succès.

«Les gens ne veulent pas vivre une vie publique. Ils veulent leur vie privée et je dois respecter cela», a-t-elle poursuivi.