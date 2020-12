Bien que Josh n’ait pas participé à l’émission et ait gardé ses commentaires cordiaux à la presse, il a contesté le fait qu’il soit maintenant publiquement lié à l’émission et à ce que Tayshia a dit à son sujet, y compris lorsque les clients le recherchent sur Google. «Cela a légèrement entaché ma réputation», a-t-il déclaré à Reality Steve, «parce que honnêtement, je ne pense pas qu’il faille avoir une connotation négative à propos de notre relation dans le passé.

De son côté des choses, la relation n’allait pas bien avant son infidélité. Josh a affirmé qu’il avait constamment exprimé à Tayshia qu’il n’était pas satisfait de leur mariage et a suggéré d’aller en thérapie. Pendant ce temps, il a senti qu’elle était « en roue libre » et ne voulait pas faire de changement.

« Je n’étais pas content de notre relation », a-t-il déclaré à Reality Steve. «Je n’étais pas dans un endroit où j’étais réellement heureux et ce que je recherche dans une relation est un partenaire et je n’avais pas l’impression d’avoir un partenaire. Je cherche aussi quelqu’un avec qui je veux élever des enfants et honnêtement , Je suis arrivé à la conclusion que je ne voulais pas élever d’enfants avec elle. «

L’intimité, a affirmé Josh, faisait également «sérieusement défaut dans notre relation».

Quant à son infidélité, il a précisé qu’il s’agissait d’un «événement unique» survenu alors qu’elle était en déplacement à l’extérieur de la ville. Il est sorti avec des amis, a rencontré quelqu’un et l’a admis à Tayshia quelques heures après son retour à la maison.

«Finalement, parce que j’ai fait ce que j’ai fait», se souvient Josh, «elle voulait faire un effort et elle a fait un effort. Alors qu’ils sont allés en thérapie, il s’est rendu compte après quelques mois que son cœur n’y était pas et finalement, ils se sont séparés après deux ans de mariage et plus de sept ans en couple.