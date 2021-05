L’ex-mari de Shweta Tiwari, Raja Chaudhary, réagit à son combat avec son deuxième mari Abhinav Kohli, dit « c’est une bonne épouse » | Nouvelles des gens

New Delhi: Les relations tendues de l’actrice de télévision Shweta Tiwari avec son ex-mari Abhinav Kohli ont été largement divisées dans le public après que ce dernier ait allégué qu’elle avait laissé leur fils Reyansh seul et s’était rendu au Cap pour Khatron Ke Khiladi 11. Bientôt, une contre-vidéo de Shweta montrant une mauvaise conduite présumée et Abhinav essayant de lui arracher leur fils ont empiré les choses.

Maintenant, réagissant à toute la controverse, Le premier mari de Shweta Tiwari, Raja Chaudhary s’est ouvert sur la question. Dans une interview accordée au Times Of India, lorsqu’on lui a demandé s’il avait contacté Abhinav Kohli, il a répondu: «Oui, j’avais envoyé un message à Abhinav pas maintenant mais l’année dernière après avoir pris connaissance des allégations de harcèlement sexuel contre lui par ma fille Palak Tiwari. père, je m’inquiétais pour elle et je voulais savoir ce qui s’était passé exactement. Après avoir entendu sa version de l’histoire, je ne me suis pas attardé à aucune sorte de conversation avec lui. En tant que père, je pense que j’avais le droit de le joindre connaître les allégations graves. «

Le divorce de Raja avec Shweta a également été souligné à l’époque. Commentant cela, il a dit: « Le schéma est le même et c’est pourquoi les gens remettent en question Shweta. Vous voyez, il ne fait aucun doute que Shweta est une excellente mère et une très bonne épouse. C’est juste une pure coïncidence et sa malchance cette histoire se répète avec elle et son deuxième mariage a également échoué. Mais alors cela ne fait pas d’elle une mauvaise personne. «

Il a choisi de ne pas commenter Relation entre Shweta et Abhinav. « Eh bien, je ne peux rien commenter à ce sujet, mais oui, une chose que je voudrais dire que Shweta devrait permettre à Abhinav de rencontrer son fils. Elle doit comprendre cela en tant que couple, quels que soient les problèmes dans une relation. , un père ne fera pas de mal à son propre fils ou à sa fille. Reposez-vous, quoi qu’il se passe entre eux, je ne veux pas du tout entrer dans cela. «

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013. Le couple a un fils nommé Reyansh Kohli.

Avant Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur Raja Chaudhary. Ils ont divorcé en 2007 après neuf ans de mariage. Shweta a une fille Palak Tiwari avec lui.