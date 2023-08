L’ex-mari de Rakhi Sawant, Adil Khan Durrani, fait des révélations choquantes sur leur mariage [Watch Video]

Adil Durrani, l’ex-mari de l’actrice sensationnelle et franche de Bollywood, Rakhi Sawant, a rompu son silence et a présenté une série de révélations choquantes sur leur mariage tumultueux et les controverses qui l’ont entouré. Lors de la conférence de presse, il a fait de multiples allégations sur elle. . Adil a déclaré à plusieurs reprises lors de la conférence de presse que Rakhi avait une liaison extraconjugale avec son ex-mari. Il a commencé par se présenter brièvement en disant: « Je suis un simple homme d’affaires de Mysore. » Il a dit: « Après le retour de Rakhi de Londres, j’ai appris que Rakhi était en contact avec Ritesh ». Il avait l’habitude de l’appeler et de lui envoyer des SMS, et je l’ai vu. Ritesh a dit à Rakhi : « Ye jo 7 din hum UK mein bitaya bohot achha tha », ce que j’ai entendu par hasard. Bigg Boss Marathi mein chali gayi. Il a poursuivi en disant que c’est à ce moment-là qu’il a découvert que Rakhi et Ritesh étaient toujours légalement mariés et toujours ensemble. Regarder la vidéo.