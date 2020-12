Nick Cannon a accueilli une nouvelle petite fille avec sa petite amie modèle on-off, Brittany Bell.

L’animateur de télévision âgé de 40 ans et son amant mannequin de 33 ans ont annoncé qu’ils étaient devenus les fiers parents d’une petite fille.

S’adressant à Instagram le jour de Noël, Brittany a partagé l’heureuse nouvelle – à côté d’une série de photos d’elle-même avec Nick et leur nouvelle fille, nommée apparemment Powerful.

Une image montrait Nick, Brittany, Powerful et le fils de trois ans du couple, Golden, réunis, tandis que d’autres images montraient Nick berçant son dernier enfant.

Brittany a écrit dans la légende des photos: «Le meilleur cadeau qui soit. Nous avons été surpris par … UNE FILLE !!!!! »

Révélant le nom de la petite fille, Brittany a poursuivi: « Le puissant Queen Cannon est venu cette semaine au moment idéal pour Noël. »

Elle a poursuivi: «Bien plus à partager. Tout ce que je peux dire, c’est que Nick a été mon rocher à travers la naissance d’eau naturelle la plus intense et la plus puissante. Ce n’était rien d’autre que PUISSANT.

Elle a conclu: «Joyeux Noël !!!! MERCI DIEU. »

Les fans et les adeptes n’ont pas tardé à féliciter le couple pour leur nouvelle arrivée – et beaucoup ont répondu: «Joyeux Noël et félicitations».







La star de Nick et de Miss Univers, Brittany, aurait commencé à se fréquenter en 2015, mais aurait enduré un statut de marche-arrêt depuis 2017.

Powerful et Golden sont les demi-frères et sœurs des autres enfants de Nick – les jumeaux marocains de neuf ans et Monroe Carey – issus de son dernier mariage avec la superstar Mariah Carey.

Le couple s’est marié en avril 2008 mais s’est séparé en 2014 – leur divorce a été finalisé en 2016.