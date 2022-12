L’ex-mari de Kirstie Alley, Parker Stevenson, rend hommage à l’actrice décédée: “Tellement reconnaissante pour nos années ensemble”

L’ex-mari de Kirstie Alley, l’acteur Parker Stevenson, rend hommage à la défunte actrice.

Lundi soir, Stevenson est allé sur Instagram et a écrit un message sincère à Kirstie, y compris une vieille image du couple.

“Chère Kirstie,” commença-t-il. “Je suis tellement reconnaissante pour nos années ensemble, et pour les deux enfants incroyablement beaux et maintenant petits-enfants que nous avons. Tu vas nous manquer. Avec amour, Parker.”

Il a étiqueté l’emplacement du message comme étant Clearwater, en Floride, où vivait la défunte actrice.

KIRSTIE ALLEY MORT À 71 ANS

Alley et Stevenson étaient mariés depuis 14 ans et partagent deux enfants : True et Lillie. Le couple a finalisé leur divorce en 1997.

Alley, mieux connue pour son rôle populaire dans “Cheers”, avait un cancer du côlon avant sa mort à 71 ans, a confirmé son représentant.

Ses enfants ont écrit une déclaration annonçant que leur mère était décédée d’un cancer “récemment découvert”.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, a commencé le communiqué. “Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et des aventures qui l’attendent.

“Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable.”

Ses enfants ont remercié le Moffitt Cancer Center pour ses soins, affirmant que “la joie et la passion de leur mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient sans précédent et nous laissent inspirés pour vivre la vie au pleinement comme elle l’a fait.”

John Travolta, Jamie Lee Curtis, Ted Danson et d’autres stars ont pleuré l’actrice lundi soir.

Rhea Perlman, co-vedette de “Cheers” d’Alley, a déclaré dans une déclaration à Fox News Digital : “Kirstie était une personne et une amie unique et merveilleuse. Sa joie d’être était sans limite. Nous sommes devenus amis presque instantanément lorsqu’elle a rejoint le casting de Cheers Elle aimait les enfants, et mes enfants l’aimaient aussi.

“Nous avons eu des soirées pyjama chez elle avec des chasses au trésor qu’elle a créées. Elle a organisé d’énormes fêtes d’Halloween et de Pâques et a invité toute l’équipe de l’émission et leurs familles. Elle voulait que tout le monde se sente inclus. Elle aimait profondément ses enfants. Je n’ai jamais J’ai rencontré quelqu’un comme elle à distance. Je suis tellement reconnaissante de l’avoir connue. Elle va beaucoup, beaucoup me manquer.”