Cela fait plus d’une décennie que Kim Kardashian et Kris Humphries ont commencé à se fréquenter après leur rencontre en décembre 2010.

À peine cinq mois après le début de leur romance éclair, le couple s’est fiancé et ils se sont mariés lors d’un somptueux mariage en août 2011.

À l’époque, Kim était une vision dans sa robe Vera Wang alors que les tourtereaux prononçaient leurs vœux parmi leurs proches lors d’une cérémonie de 6 millions de livres sterling.

Cependant, la romance florissante était vouée à l’échec en quelques mois seulement – on se souviendra alors comme l’un des mariages les plus brefs d’Hollywood à ce jour.

À peine 72 jours après leur mariage, Kim a fait la une des journaux lorsqu’elle a demandé le divorce dramatique de la star du basket-ball.

Alors que Kim et Kris ont réfléchi à leur histoire d’amour condamnée au fil des ans, il est peu probable que Kim souhaite à son ex mari un joyeux anniversaire alors qu’il fête ses 36 ans aujourd’hui.







Mais une décennie après sa première rencontre avec la star de télé-réalité, où la vie de l’ancien basketteur professionnel l’a-t-elle conduit?

Aujourd’hui, Kris est à la retraite de sa carrière sportive réussie et a continué à se lancer dans l’immobilier, mais le voyage n’a pas toujours été facile.

En réfléchissant aux années qui ont suivi sa séparation, Kris a révélé qu’il s’était retrouvé dans un « endroit sombre » après s’être séparé de Kim.







« Il y a eu environ un an où j’étais dans un endroit sombre », a-t-il écrit pour The Players ‘Tribune en 2019.

« Je ne voulais pas quitter ma maison. Tu as l’impression que le monde entier te déteste, mais ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne te connaissent même pas du tout. Ils reconnaissent juste ton visage, et ils sont allumés tu.

« Je ne voulais pas être Kris Humphries. C’est le sentiment le plus fou du monde, ne pas vouloir être toi-même. Et je ne voulais même pas dire quoi que ce soit pour me défendre, parce que j’avais l’impression que je ne pouvais pas gagner. »

Kris était une star du basket accomplie avant sa romance avec Kim, mais il a également suggéré depuis que les retombées de la scission ont affecté sa réputation.







«Je n’ai jamais voulu rien de tout cela», a-t-il poursuivi dans son essai de 2019.

« Toute ma vie, je voulais juste que l’on se souvienne de moi comme d’un grand athlète. »

Kris a poursuivi en admettant que sa romance avec Kim était authentique pour lui, ajoutant: « Il y a certainement beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas entièrement réelles. Mais notre relation réelle était à 100% réelle.

« Quand il était clair que ça ne fonctionnait pas … que puis-je dire? C’était nul. Ce n’est jamais facile de vivre l’embarras de quelque chose comme ça – avec tes amis, avec ta famille … Mais quand ça se joue donc publiquement, devant le monde, c’est un tout autre niveau. C’était brutal. «

La star du sport s’est finalement retirée encore plus loin des projecteurs en revenant passer quelque temps dans sa ville natale du Minnesota.







En 2019, le joueur de la NBA a officiellement annoncé qu’il se retirait du basket et a depuis opté pour une vie plus calme hors des projecteurs.

Il a été rapporté que l’ancien joueur de la NBA dirige une chaîne de restaurants Crisp & Green et des restaurants de hamburgers Five Guys.

Alors que Kris est également resté relativement discret sur sa vie amoureuse, plus tôt ce mois-ci, il a été photographié en train de profiter d’un voyage ensoleillé à Miami avec le mannequin Neyleen Ashley.

Partageant plusieurs clichés sur les réseaux sociaux, le duo est apparu de bonne humeur alors qu’ils posaient pour des clichés pour compléter leur bronzage.

Dans le même temps, l’ex-femme de Kris, Kim, a également été secouée par des rumeurs selon lesquelles elle serait sur le point de divorcer de son mari de six ans, Kanye West.

