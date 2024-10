L’ex-mari de Jennifer Lopez affirme que leur divorce était « en partie » la faute de Diddy »

L’ex-mari de Jennifer Lopez, Ojani Noa, pointe du doigt Sean « Diddy » Combs pour avoir joué un rôle dans leur divorce. Selon Page Six, le chanteur de Love Don’t Cost a Thing et Noa se sont mariés de 1997 à 1998 avant qu’elle et Combs ne sortent ensemble de 1999 à 2001.

Noa a évoqué leur séparation lors d’une interview sur Despierta America. Il a affirmé qu’« une partie de ce divorce était de la faute de Diddy » lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet.

« Quand Sony est venu lui payer les millions qu’elle a reçus, il y avait Puffy [Combs]qui allait être l’un des producteurs de plusieurs morceaux du premier album ‘On The 6′ », aurait-il déclaré en espagnol. « C’est là que la tromperie, les mensonges, la séparation ont commencé. »

Il a ajouté : « J’étais à Los Angeles pour ouvrir mon restaurant et elle était entre Miami et New York pour travailler sur l’album. » «Quand je le pouvais, j’allais être avec elle. C’est là, dans cette distance, dans cette séparation, que la tromperie a commencé », a-t-il affirmé.

Noa dans l’interview a également évoqué les effets de leur divorce, affirmant que cela avait eu un impact négatif sur sa carrière et ses opportunités d’obtenir plusieurs emplois. « Je demanderais à Jennifer : ‘Qu’est-ce que je t’ai fait pour que tu m’as poursuivi en justice, que tu m’as accusé, que tu as menti, que tu as créé de fausses choses à mon sujet et que tu as appelé plusieurs entreprises pour me expulser et différentes les réseaux de télévision ne me donnent-ils pas de travail ?’ », a-t-il déclaré.

« Pourquoi, si je ne t’ai rien fait ? Laissez-la dire la vérité, laissez-la raconter tout ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Outre Noa, Lopez, 54 ans, était également mariée au chorégraphe Cris Judd et au chanteur Marc Anthony. En 2022, le chanteur de All I Have a épousé l’acteur Ben Affleck après avoir ravivé leur relation. Mais ils sont actuellement en plein divorce.

Combs, en revanche, est actuellement aux prises avec plusieurs problèmes juridiques. Le directeur musical de 54 ans a été arrêté par des agents fédéraux le 16 septembre et accusé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Combs, qui a plaidé non coupable, est détenu sans caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. La date de son procès a été fixée au 5 mai 2025. Mais le fondateur de Bad Boy Records fait également face à de multiples poursuites pour agression sexuelle.

Les récents problèmes juridiques du directeur musical en difficulté ont commencé après que CNN a partagé une vidéo de lui agressant son ex-petite amie Cassie Ventura dans un hôtel de Los Angeles en 2016. Le rappeur et directeur musical avait initialement nié les allégations de viol et d’abus de Cassie. Mais il a ensuite présenté ses excuses sur les réseaux sociaux après la diffusion de la vidéo.

Cassie, 38 ans, a initialement déposé une plainte devant le tribunal fédéral de New York, alléguant que Combs l’avait amenée à adopter son « style de vie ostentatoire, rapide et alimenté par la drogue » après l’avoir rencontré. Le procès alléguait en outre que Combs était « enclin à une rage incontrôlable » et l’avait maltraitée physiquement au cours de leur relation, notamment en la frappant, en la battant, en lui donnant des coups de pied et en la piétinant.

Il alléguait que Combs avait exhorté Cassie à consommer de la drogue et l’avait forcée à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes pendant qu’il se masturbait et filmait. Le procès a ensuite été rejeté après que les deux parties soient parvenues à un règlement non divulgué.