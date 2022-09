L’ex-mari de Fern Britton, Phil Vickery, surpris en train de bécoter sa meilleure amie Lorraine Stanton deux ans après la rupture du mariage

L’ex-mari de FERN Britton, Phil Vickery, embrasse son meilleur ami sur des photos qui vont dévaster la star.

Ce matin, le chef Phil, 61 ans, a partagé le baiser public persistant avec Lorraine Stanton, 58 ans, après un rendez-vous à Londres.

L'ex-mari de Fern Britton, Phil Vickery, embrasse son meilleur ami

Le chef de la télé, Phil, a partagé le baiser public persistant avec Lorraine Stanton après un rendez-vous à Londres

Fern prend un verre avec sa copine de longue date Lorraine

Quelques instants plus tôt, ils sont sortis ensemble dans la rue avec leurs sacs de voyage.

Un copain a déclaré au Sun: «Ils ressemblent à des adolescents amoureux et ce sera tellement blessant pour Fern.

“Se comporter ainsi en public sera ressenti comme une trahison.”

Phil a profité d’une promenade romantique avec Lorraine avant de disparaître dans une propriété cossue de Mayfair.

Ils ont émergé à 14 heures portant des sacs de voyage avant de s’arrêter deux fois dans la rue pour un baiser passionné.

L’employée de l’hôtellerie Lorraine – qui est amie intime avec la présentatrice de télévision Fern depuis des décennies – s’est levée sur ses orteils pour serrer les lèvres avec Phil.

Ils profitèrent d’une longue étreinte avant de se séparer à contrecœur.

Les favoris de This Morning Phil, 61 ans, et Fern, 65 ans, se sont séparés après 20 ans en 2020.





Sa démonstration publique d’affection avec Lorraine survient quelques semaines seulement après que Fern ait raconté comment elle avait eu du mal à passer de l’échec de leur mariage.

Un ami a déclaré au Sun : « Phil et Lorraine s’embrasser dans la rue comme ça sera déchirant pour la pauvre Fern.

«Ils ressemblent à des adolescents amoureux et ce sera tellement blessant pour elle.

“Ce sont deux des personnes les plus importantes de sa vie et leur comportement en public sera ressenti comme une trahison.”

Phil avait joué dans This Morning d’ITV un jour plus tôt, cuisinant un plateau de saucisses avec Take That’s Mark Owen avant de le partager avec les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield.

Phil aurait séjourné dans un appartement de la capitale après avoir tourné l’émission de mardi.

Mercredi matin, lui et Lorraine ont été aperçus en train de se promener dans le centre de Londres.

Ils se sont ensuite dirigés vers une propriété près de Berkeley Square à Mayfair.

Quand ils ont émergé quelques minutes plus tard, Phil traînait un élégant fourre-tout marron.

Lorraine, dans un chemisier blanc impeccable, faisait rouler une valise et un sac noir et serrait un sac chic Fortnum & Mason.

Fern et la brune Lorraine ont partagé des photos d’elles-mêmes en train de s’amuser ensemble et ont commenté les clichés de l’autre.

Depuis que le mariage de Fern s’est effondré, les copains ont partagé de nombreuses images sur les réseaux sociaux de journées amusantes sur le lac Windermere.

Et les deux femmes se sont câlinées en bavardant dans un bar autour de verres de vin.

“Câliné”

Ils rayonnaient en se serrant dans les bras lors d’une virée shopping près du nouveau pad de Fern à Cornwall, et posaient en groupe alors qu’ils se lançaient dans une balade à vélo caritative.

Lorraine a bombardé Fern de messages publics de soutien, y compris “fabuleux magnifique comme jamais xx” en réponse à l’un de ses clichés en ligne.

Fern, présentateur et auteur de Ready Steady Cook, s’est séparé de Phil en janvier 2020 et a admis que la période avait été difficile.

Elle et Phil se sont mariés après que Fern ait divorcé de son premier mari, Clive Jones, un dirigeant de la télévision et père de trois de ses enfants, en 2000 après 12 ans ensemble.

Elle et Phil partagent la fille Winnie, 21 ans.

Fern confiait à propos de Phil en mai dernier : “Les gens disent qu’ils se remettent d’une longue relation, mais ça prend du temps.

« Le rebond est difficile. Vous jetez le caillou dans l’étang, mais les ondulations durent très longtemps.

“Il a fallu longtemps pour arriver à l’aube, mais je suis dans un autre tout nouveau chapitre et je sens que tout ira bien.

“J’ai beaucoup de paix dans ma vie. Je fais plus de yoga, de méditation et de marche – un peu de soins personnels.

Fern, qui a joué dans Strictly Come Dancing en 2012, a déménagé sur la côte après la rupture tandis que Phil est resté plus près de Londres dans l’ancienne maison familiale du Buckinghamshire.

En mars, Fern a raconté à quel point son amitié lui manquait.

Elle a déclaré: “Nous avons passé un moment merveilleux. Nous étions les meilleurs amis du monde. Et cette amitié me manque.

“Mais il arrive un moment où les enfants ne sont pratiquement plus entre vos mains et vous vous regardez et vous vous demandez où vous allez aller à partir d’ici.”

Avant que Fern et Phil ne se séparent, Lorraine envoyait régulièrement des messages affectueux sur Twitter, y compris son message, “Joyeux Noël chef”.

En 2019, Lorraine a écrit un article en ligne dans lequel elle a dit qu’elle vivait dans le Lake District.

Elle s’est vantée de garder sa jeunesse en jouant au tennis et en appliquant de l’huile d’olive sur son visage et ses genoux.

Fern et Phil ont annoncé leur séparation en publiant la même déclaration sur les réseaux sociaux, qui disait : “Après plus de 20 années heureuses ensemble, Phil et moi avons décidé de nous séparer.

« Nous partagerons toujours une grande amitié et nos adorables enfants.

«Nous apprécierions que notre vie privée soit respectée en ce moment.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus.”

Phil ‘Victoire’

Le chef de CELEBRITY, Phil Vickery, a cuisiné à la télévision pendant la journée des centaines de fois depuis qu’il a commencé sur la BBC Ready Steady Cook en 1996.

Il a gagné le surnom de “Phil Victory” pour son taux de victoire dans l’émission.

Rex

Phil, 61 ans, a écrit ou co-écrit des dizaines de livres, dont Fern et Phil’s Family Feasts.

Après Gary Rhodes en tant que chef cuisinier du Castle Hotel, à Taunton, il a conservé ses quatre rosettes AA, a remporté une étoile Michelin et a remporté le titre de chef AA de l’année.

Son livre le plus récent, Save Money Good Diet, était un best-seller du Sunday Times.

Il a également travaillé avec des marques – avec des liens avec Aldi, Celiac UK et Stork.

Fern s'est confié à propos de Phil en mai dernier: "Les gens disent qu'ils se remettent d'une longue relation, mais cela prend du temps"

Lorraine a tweeté des messages de soutien à Fern, y compris "fabuleux magnifique comme jamais xx" en réponse à l'un de ses clichés en ligne