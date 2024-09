L’ex-mari de Britney Spears, Sam Asghari, n’a pas lu ses mémoires

L’ex-mari de Britney Spears, Sam Asghari, a admis dans une nouvelle interview qu’il n’avait pas encore lu les mémoires de la pop star, « The Woman in Me ».

« Je n’ai pas lu le livre parce que j’étais là-bas », a déclaré l’acteur a déclaré au Hollywood Reporter.

Le numéro du 11 septembre du magazine a noté qu’Asghari, 30 ans, hésitait à discuter de son mariage d’un an avec Spears, 42 ans, lors de la rencontre – et n’a même pas voulu dire s’ils étaient toujours en contact.

L’ex-mari de Britney Spears, Sam Asghari, n’a pas lu les mémoires de la pop star. FilmMagic

Spears a sorti « The Woman in Me » en octobre 2023. Livres de la galerie

Le livre est devenu un best-seller du New York Times. @britneyspears/Instagram

« Si ma vie est privée, elle est privée. C’est quelque chose que je respecterai toujours, qu’il y ait un accord ou non », a-t-il expliqué, faisant référence à l’accord de confidentialité que Page Six avait précédemment rapporté avoir signé.

« Ce sont simplement les valeurs que j’ai », a ajouté l’ancien entraîneur personnel.

Spears a publié son best-seller du New York Times en octobre 2023, deux mois seulement après qu’Asghari ait demandé le divorce avec l’interprète de « Toxic ». Il est désormais en cours de développement en film biographique.

L’ancien couple était marié de juin 2022 à mai 2024. samasghari/Instagram

Dans le livre, que Page Six a qualifié d’« histoire de survivante » après la fin de sa tutelle de 13 ans en novembre 2021, Spears a salué son mari de l’époque comme « un cadeau de Dieu ».

Des sources nous ont dit à l’époque que le récit avait déjà été publié lorsque la princesse de la pop et Asghari se sont séparés cet été-là, elle n’a donc pas pu faire de changements de dernière minute.

Après la publication des mémoires, le nouveau candidat de « Traitors » a déclaré aux paparazzi qu’il était « tellement fier » de Spears, mais n’a pas précisé s’il en avait lu un exemplaire.

L’acteur a demandé le divorce de Spears en août 2023. samasghari/Instagram

« Quand quelque chose se termine, bien sûr, il y aura un moment où vous serez triste ou contrarié », a-t-il reconnu, « mais soyez simplement heureux que cela soit arrivé. » Image de fil

En réfléchissant au divorce de l’ancien couple, qu’ils ont discrètement réglé en mai, Asghari a timidement déclaré au Hollywood Reporter qu’il avait des sentiments mitigés.

« Quand quelque chose se termine, bien sûr, il y aura un moment où vous serez triste ou contrarié », a-t-il reconnu, « mais soyez simplement heureux que cela soit arrivé. Célébrez le passé. C’est comme ça que je vois les choses. »

Spears était auparavant mariée à Kevin Federline, avec qui elle partage deux fils de 18 ans : Sean Preston et Jayden James.