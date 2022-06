L’ex-mari de Britney Spears : qui est Jason Alexander ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que Britney Spears devient une femme mariée, une fois de plus avec le fiancé Sam Asghari, le jour de son mariage a été presque contrecarré par son ex-mari et amoureux d’enfance, Jason Alexander, qui a pénétré dans sa maison de Thousand Oaks, en Californie, et a ensuite été arrêté pour un crime exceptionnel. garantir. Fox News Digital revient sur l’histoire d’Alexandre avec la pop star.

Spears et Alexander se sont mariés sur un coup de tête aux petites heures du matin le 3 janvier 2004 lors d’une cérémonie à la Little White Wedding Chapel à Las Vegas, Nevada. Ils avaient tous les deux 22 ans à l’époque.

Leur mariage a été annulé 55 heures plus tard, ce qui, selon Alexander, a été forcé par la mère de Britney, Lynne, et la direction de Britney.

L’annulation a déclaré que la pop star « manquait de compréhension de ses actions, dans la mesure où elle était incapable d’accepter le mariage ».

« C’était juste fou, mec », a-t-il déclaré à Access Hollywood un jour après l’annulation. « Et nous nous sommes juste regardés et nous avons dit: » Faisons quelque chose de sauvage, de fou. Allons nous marier, juste pour le plaisir.

Alexander s’est rappelé s’être senti à l’aise avec l’annulation après avoir parlé avec la mère de Britney et avoir été rassuré que le couple puisse toujours rester en couple.

« Ils m’ont dit que si je signais les contrats – l’annulation – ils me laisseraient continuer notre relation avec Britney, et si nous ressentions la même chose dans six mois, ils nous accorderaient un vrai mariage », a déclaré Alexander lors d’un épisode de le podcast « Toxique : l’histoire de Britney Spears ».

« Donc je n’avais aucune raison de croire le contraire. Je pensais que c’était la vérité. Ils permettaient à Britney et moi de continuer à communiquer par téléphone. »

Il a ajouté: « Littéralement le lendemain, comme, les 30 jours se sont écoulés, je me souviens avoir essayé d’appeler le numéro que j’avais pour Britney, et c’était comme, ‘Bip, bip, bip' », a-t-il poursuivi. « Je me dis : ‘F— ils m’ont eu ! Motherf—ers !’ Alors c’était ça. »

Peu de temps après, Britney a rencontré le danseur Kevin Federline au Joseph’s, une boîte de nuit populaire à Hollywood, et le couple s’est fiancé avant un grand mariage en octobre 2004.

Alexander a tenté de rejoindre le mouvement #FreeBritney avec des histoires d’avoir été trompée par ses parents avant même d’être sous la tutelle de 13 ans où son père, Jamie, contrôlait presque toutes ses décisions personnelles et financières. L’ordonnance du tribunal a pris fin avec succès le 12 novembre.

« Les hommes en noir sont arrivés, avec sa mère et d’autres membres de la famille, et ils nous ont fait signer des papiers sous la contrainte pour mettre fin à notre mariage », a-t-il déclaré au Daily Mail l’année dernière. « Nous ne voulions pas l’annuler. Ils nous ont menti. Il s’agissait toujours de contrôler Britney et de contrôler son argent. »

Alexander a déclaré qu’on lui avait proposé des offres de livres, mais qu’il ne pouvait pas s’exprimer à cause de l’équipe juridique de Spears et qu’il avait poursuivi une carrière d’arts martiaux mixtes en vain.

Sa propre histoire judiciaire a été entachée d’incidents ces derniers temps avec trois arrestations distinctes en 2021.

En janvier, Alexander a été arrêté à Nashville, Tennessee pour DUI, selon Page Six.

Il a été condamné pour trois délits: conduite sous influence, usage illégal d’accessoires de consommation de drogue et possession ou échange occasionnel d’une substance contrôlée.

Jason aurait violé la loi sur le consentement implicite du Tennessee en refusant de participer à un test d’alcoolémie et a également été détenu sous caution de 2 500 $. Il a été libéré de prison plus tard dans la journée.

Alexander a été placé en garde à vue dans un aéroport de Nashville pour une violation de la sécurité en août 2021 à la suite d’un incident avec la TSA où il aurait « traversé » un point de contrôle sécurisé dans le hall, et a ensuite été accusé d’un délit.

Il a affirmé plus tard qu’il « avait traversé le point de contrôle de la TSA et, tout en cherchant son vol, était sorti du côté sécurisé de la sortie C / D vers le côté non sécurisé et était revenu par la sortie ».

En décembre 2021, Alexander a été arrêté pour harcèlement criminel aggravé et violation d’une ordonnance de protection, a confirmé un porte-parole du département de police de Franklin dans le Tennessee à Fox News Digital.

Alexander a été incarcéré à la prison du comté de Williamson et a été libéré le 4 janvier 2022.

Puis jeudi, le département du shérif du comté de Ventura a confirmé à Fox News Digital que les députés avaient répondu à la résidence de Spears à 14 heures sur un appel « intrusion en cours » et avaient pris contact avec Alexander.

Lors d’un contact avec Alexander, les autorités « ont découvert que M. Alexander avait un mandat d’arrêt en cours pour son arrestation. Le mandat a été émis hors du comté ».

« Ils l’ont placé en état d’arrestation pour le mandat, et les députés et les enquêteurs enquêtent sur ce qui s’est passé à la résidence pour déterminer si des infractions pénales ont eu lieu », a ajouté le département. « Finalement, il sera réservé à la prison du comté de Ventura. »

Les responsables ont confirmé plus tard à Fox News Digital qu’Alexander avait été arrêté pour « deux chefs de batterie pour délit, un chef de vandalisme pour délit et un chef d’infraction pour intrusion, en plus du mandat hors du comté ».

Après qu’Alexandre soit arrivé sur la propriété, une altercation impliquant une batterie s’est produite entre Alexander et la sécurité, qui comprenait également du vandalisme après qu’il aurait cassé un objet d’une valeur inférieure à 400 $, selon le département du shérif du comté de Ventura. Alexander est toujours en détention et l’affaire est soumise au procureur de district.

« Britney est secouée mais ne veut pas se laisser abattre », a déclaré une source à Page Six. « Tout le monde est heureusement en sécurité et Jason n’est plus sur la propriété. »

Alexander, 40 ans, était sur un flux en direct sur Instagram lorsqu’il s’est approché de la maison et a été intercepté par des agents de sécurité à l’extérieur de sa maison. Peu de temps avant l’incident, Alexander a été vu marchant dans sa maison où un responsable de la sécurité a semblé dire: « Vous devez partir. »

Il a répondu: « Ne mettez pas vos mains sur moi. S’il vous plaît, ne mettez pas vos mains sur moi. »

Alexander a ensuite demandé: « Hé, où est Britney? »

Il a ensuite marché à l’extérieur de la maison et dans la tente installée où les équipages installaient des roses sur un autel.

« Je suis son premier mari. Je suis ici pour organiser son mariage », a-t-il déclaré. TMZ capturé une image de l’incident.

Des dizaines de membres d’équipage ont été vus en train d’installer du matériel dans sa maison du sud de la Californie avant les noces, alors qu’un immense lieu extérieur a été mis en place près du court de tennis de son manoir espagnol.

Sa maison du lac Sherwood, située dans une communauté fermée située sur un terrain de golf de classe mondiale, accueillera Paris Hilton, Kathy Hilton, Drew Barrymore, Donatella Versace et une foule de ses amis de la liste A alors qu’elle dit « je fais » à Asghari.

Fox News Digital a confirmé que les fils de Britney avec son ex-mari Kevin Federline – Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans – n’assisteront pas au mariage.

« Kevin et les garçons sont vraiment heureux pour Britney, et ils souhaitent à Britney et Sam le meilleur pour leur avenir », a déclaré l’avocat de Federline, Mark Vincent Kaplan.

« Les garçons ont estimé que ce serait écrasant pour eux, et il serait préférable que Britney se concentre sur ce grand jour et sur cette base, ils ont estimé qu’il serait préférable pour eux de ne pas être présents. »