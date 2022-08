L’ex-mari de Britney Spears, Jason Alexander, reconnu coupable d’intrusion et de coups et blessures après avoir raté son mariage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jason Alexander, l’ex-mari de Britney Spears, a été reconnu coupable d’intrusion aggravée et d’accusations de coups et blessures, ont annoncé des responsables californiens.

Alexander, 40 ans, n’a pas contesté les accusations de délit jeudi, selon le bureau du procureur du comté de Ventura.

Alexander a été arrêté à la résidence de Spears le 9 juin, où elle et son mari Sam Asghari se sont mariés.

Les autorités disent qu’Alexandre – qui n’était pas invité aux noces – a endommagé une porte et battu un agent de sécurité qui a tenté de l’éloigner après avoir refusé de quitter le mariage.

Alexander a été crédité du temps purgé jeudi après avoir passé 64 jours dans la prison du comté de Ventura depuis son arrestation. Il fait également l’objet d’une ordonnance de protection pénale, ce qui signifie qu’il lui est interdit d’être à moins de 100 mètres de Spears et du garde de sécurité impliqué.

Spears et Alexander – qui étaient des amis d’enfance – se sont accrochés sur un coup de tête aux petites heures du matin du 3 janvier 2004. Le couple, qui avait tous les deux 22 ans à l’époque, a tenu sa cérémonie à la Little White Wedding Chapel à Las Végas. Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont récemment mariés au même monument de Vegas le mois dernier.

Le mariage de Spears et Alexander a été annulé 55 heures plus tard – une décision selon Alexander a été forcée par la direction de Spear et sa mère, Lynne. L’annulation affirmait que Spears était “incapable d’accepter le mariage” à l’époque.

“On se regardait et on s’est dit : ‘Faisons quelque chose de fou, de fou. Allons nous marier, juste pour le plaisir'”, a déclaré Alexander à Access Hollywood un jour après la dissolution du mariage.