L’ex-mari d’Ariana Grande, Dalton Gomez, devient officiel sur Instagram avec Maika Monroe

L’ex-mari d’Ariana Grande, Dalton Gomez, est désormais officiel sur Instagram avec Maika Monroe. Maika Dillon Monroe/Instagram

L’ex-mari d’Ariana Grande, Dalton Gomez, fait passer sa relation avec Maika Monroe à un niveau supérieur.

L’agent immobilier et l’actrice de « It Follows » ont officialisé leur romance sur Instagram dimanche avec quelques photos remplies de PDA partagé sur le compte de Monroe.

Les clichés adorés étaient inclus dans un carrousel qu’elle a simplement légendé avec une étoile filante.

Le couple a été vu sur des photos remplies de PDA partagées sur le compte de l’actrice dimanche. Maika Dillon Monroe/Instagram

Elle a simplement sous-titré le message adoré avec un emoji étoile filante. Maika Monroe/Instagram

Sur une photo, le couple a partagé un baiser passionné alors que Monroe, 31 ans, se tenait sur la pointe des pieds et enroulait ses bras autour du cou de Gomez.

L’autre image montre le couple se blottissant sur un bateau tout en profitant d’une journée sur l’eau.

Cette étape importante sur les réseaux sociaux survient huit mois après que Gomez, 28 ans, ait eu pour la première fois une relation amoureuse avec la star de « Independence Day : Resurgence ».

L’agent immobilier a été lié pour la première fois à la star de « It Follows » en octobre 2023. arianagrande/Instagram

Il a finalisé son divorce avec Grande le même mois. arianagrande/Instagram

En octobre 2023, une photo du couple s’embrassant « devant tout le monde » a fait surface au bar Jumbo’s Clown Room à Los Angeles.

À l’époque, un témoin oculaire a déclaré à Deuxmoi qu’ils n’étaient pas du tout inquiets d’être vus.

« Ils étaient très sympathiques et tous deux se sont présentés », a déclaré la source au site de potins.

Les ex se sont séparés en janvier 2023 après deux ans de mariage. arianagrande/Instagram

Leur séparation était à l’amiable. arianagrande/Instagram

Plus récemment, le duo a profité d’une escapade torride à Los Cabos, au Mexique, aux alentours de la Saint-Valentin en février.

Ils ont de nouveau été aperçus en train de s’embrasser alors qu’ils se prélassaient dehors sur des chaises de piscine en maillot de bain.

Gomez a également gentiment posé sa main sur le bas du dos de Monroe alors qu’ils montaient un escalier.

La pop star a également évolué avec sa co-star de « Wicked » Ethan Slater. michelleyeoh_official

Ils ont été aperçus ensemble pour la dernière fois à Las Vegas en avril. Instagram

Gomez a finalisé son divorce avec Grande, 30 ans, l’année dernière après deux ans de mariage.

La superstar de la pop a également évolué avec l’acteur Ethan Slater.

Le couple a été vu pour la dernière fois ensemble en avril alors qu’ils assistaient à une fête à Las Vegas après la présentation de leur prochain film, « Wicked », à CinemaCon.











