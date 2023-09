L’ex-mari d’Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, admet avoir fait des « erreurs », mais ne peut pas porter le « fardeau » de sa mort

L’ex-mari d’Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, s’exprime sur sa relation avec la défunte chanteuse 12 ans après son décès à l’âge de 27 ans.

Lors d’une apparition dans « Good Morning Britain » le jour qui aurait marqué le 40e anniversaire de Winehouse, on a demandé à l’homme de 41 ans s’il pensait toujours que les gens le tenaient « responsable » de sa mort.

« Oui, je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais parler aujourd’hui », a-t-il répondu. « Ouais, je le fais. Je le fais », « Et ce n’est pas grave. Je ne peux pas changer ce que les autres pensent de ça. »

Fielder-Civil a poursuivi : « Mais pour moi personnellement, j’ai dû arrêter de porter cette croix tout seul. Je porte moi-même ce fardeau depuis plus de 10 ans. Je sens, pour être honnête, que je suis la seule personne dans cette histoire qui a toujours tenu des comptes, qui a toujours essayé de dire : « Oui, j’ai commis d’énormes erreurs. » »

Winehouse est décédée le 23 juillet 2011 d’une intoxication alcoolique après avoir publiquement lutté contre la toxicomanie avant sa mort. Le six fois lauréat d’un Grammy Award et Fielder-Civil, qui avait également un problème de drogue, se sont mariés de 2007 à 2009.

Lors de son apparition dans « Good Morning Britain », Fielder-Civl a été invité à expliquer les « énormes erreurs » qu’il a commises pendant son séjour chez Winehouse.

« J’étais un toxicomane d’une vingtaine d’années », a-t-il admis. « Donc, je n’avais absolument aucune idée de comment me nettoyer, encore moins quelqu’un d’autre qui était un gros rouage dans la machine d’un label, et il y avait tout un intérêt à ce qu’Amy continue de jouer. »

« Elle était également très vulnérable et, comme nous le savons, une âme tellement fragile », a commenté l’animateur Ben Shepherd.

« Oui, elle l’était. Je pense que cette fragilité est ce à quoi les gens se sont connectés dans les albums et dans l’écriture des chansons », a répondu Fielder-Civil.

Après une première rencontre en 2005, Winehouse et Fielder-Civil se sont lancés dans une relation turbulente qui a duré des années et qui a conduit à une série d’arrestations, de séjours en cure de désintoxication et de bagarres publiques.

Alors que Winehouse luttait contre l’abus d’alcool et fumait du cannabis, Fielder-Civil avait précédemment admis qu’il avait initié Winehouse à des drogues plus dures, notamment le crack et l’héroïne.

Après sa mort, de nombreux fans ont blâmé Fielder-Civil et son influence sur Winehouse pour la spirale descendante qui a finalement abouti à sa mort.

Au cours de son interview sur Good Morning Britain, on a demandé à Fielder Civil s’il pensait que Winehouse aurait consommé les drogues qu’elle a consommées s’il n’avait pas été toxicomane au préalable.

« Je veux dire, je n’étais pas toxicomane avant Amy », a-t-il déclaré. « J’ai consommé de la drogue. Il y a une différence entre quelqu’un qui prend de la drogue, évidemment, socialement. Encore une fois, ce n’est pas moi qui essaie de rabaisser mon rôle. Je suis devenu toxicomane. »

« Mais vous avez dit que sa relation avec l’héroïne avait commencé quand elle vous avait vu en faire », a déclaré l’animatrice Susanna Reid.

« Ouais, c’est vrai », a répondu Fielder-Civil.

« Parce qu’elle t’a demandé si elle pouvait l’essayer, » dit Reid.

« Ouais, c’est exact », dit-il. « Encore une fois, par souci de responsabilité. J’ai essayé ce médicament en particulier plusieurs fois et je n’ai pas emprunté de mauvais chemin avec lui. Je sais que cela semble bizarre à dire, mais cela ne nous a pas amenés aussi profondément que possible. » C’était toujours très vrai, même si ce n’était pas glamour, je n’essaie pas de prétendre que c’était le cas. C’était quand même – c’était juste une drogue.

Shepherd a demandé à Fielder-Civil ce qu’il aurait fait différemment s’il avait pu remonter le temps.

« Est-ce que ça aurait été à ce moment-là ? » » demanda Berger.

« Presque tout », a répondu Fielder-Civil. « Avant de faire ça ensemble avec Amy, j’avais essayé plusieurs fois. Alors je me reconnais maintenant. Et cela fait partie du fait d’être plus gentil avec moi-même. Je ne savais pas ce que je faisais. »

Il a poursuivi : « Je n’avais pas l’intention que cela se produise. Je ne pense pas que les gens autour d’Amy et tout le monde aimaient Amy – sa famille, ses amis. Je ne pense pas que l’un d’entre eux penserait que c’est ce que j’aurais voulu. »

« Les gens – je pense qu’ils auraient dit qu’Amy ne voudrait pas que j’assume le fardeau des dix dernières années. »